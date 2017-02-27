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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:44
✊Через те, що підвищили офіційний курс в липні сальдо (купівля мінус продаж) валютних інтервенцій Нацбанку становило 1,19 млдр. доларів.
🤏Це найменший показник з початку війни. Порівняно з рекордним червнем (3,9 млрд) спалювання золотовалютних резервів зменшилося у 3,5 рази)
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Додано: Пон 01 сер, 2022 21:30
Ох я не верю, что черный курс сравняется с НБУ
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Додано: Вів 02 сер, 2022 00:47
sequence написав: Сибарит написав:
..невооруженным глазом видны явные причины происходящего в виде недостатка физической бумаги при наличии достаточно большого количества хомяков, пытающихся перепрятать сало?..
спасибо за исчерпывающий ответ. Единственное, чего не пойму - в чем проблема подбросить бумагу? Западные границы открыты, вези что угодно. Почему по 41 бумаги у всех хватает, а по 37 - нит? А до этого, по 37 бумаги хватало, а по 30 - нет. Как то не клеится. Гривны то у людей в массе не было и стало еще меньше, инфляция однако.
Гривны есть немного у бизнеса, и по нему разница в нале и безнале бьет больнее всего, оттуда и соображения с моей колокольни
Так "проблема" видимо не в "подбросить бумагу", "проблема" изымать все, что уже вышло из под станка и продолжать. У одних гривны, да, мало, бизнес тоже поиздержался, но выплаты военным, которые не раз здесь обсуждались огромны. Приходится компенсировать усложнением курса в том числе. Инфляция бьет по всем, курс в большей степени еще и по тем у кого есть реальные деньги, но в бумаге. Здесь уже потери существенные. Так и выходит в один карман кладут из другого вынимают 20-25%.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 06:12
НБУ не дає прогноз курсу гривні! Але долар скоро буде в районі 36,6! Василь Фурман у ТСН
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Додано: Вів 02 сер, 2022 07:03
Угу, а баба Лєра у 14 році казала що той хто купує долар здається по 14 скоро пожалкує.
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WallNutPen
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Додано: Вів 02 сер, 2022 07:07
WallNutPen написав:
Угу, а баба Лєра у 14 році казала що той хто купує долар здається по 14 скоро пожалкує.
З іншого боку, хто в 2015-му купив дорожче 30, таки пожалкував.
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Вело
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Додано: Вів 02 сер, 2022 07:16
Вело написав: WallNutPen написав:
Угу, а баба Лєра у 14 році казала що той хто купує долар здається по 14 скоро пожалкує.
З іншого боку, хто в 2015-му купив дорожче 30, таки пожалкував.
Був 41,5 протягом години-півтори.
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 02 сер, 2022 07:32
Василь-Рівне написав: Був 41,5 протягом години-півтори.
Цього року в березні був долар 35/45, євро 39/50, якщо був такий курс значить хтось купував.
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Zochan
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Додано: Вів 02 сер, 2022 07:38
Zochan написав:
Василь-Рівне написав: Був 41,5 протягом години-півтори.
Цього року в березні був долар 35/45, євро 39/50, якщо був такий курс значить хтось купував.
Я купував по 38,5 з рук бо валютники дійсно продавали по 45 у Кропивницькому 4 березня))
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asti
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ЛОБ
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