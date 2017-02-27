Давно уже про Это писал) Хотя б валютный счёт для них сделали, чтоб не бегали по обменникам.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 сер, 2022 09:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 02 сер, 2022 09:50
Нет, так нельзя.
Придется тогда военных отоваривать по курсу НБУ. Пересичным в эти райские кущи ходу нет.
Додано: Вів 02 сер, 2022 09:50
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:00
если выплаты будут дайректли от Минфина США, то НБУ будет участвовать максимум в одной операции - конвертации в нацвалюту, на сигареты.
Зато военные будут гарантированно знать сумму в твердой валюте. Многие из военных деньги не маринуют, а покупают снарягу - теплаки, квадрики, прицелы, броники. Все это номинируется в баксе.
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:15
sequence Мы ж вроде незалэжна краина. Потому нельзя так неприкрыто финансировать нашу армию из (условного) США. Плюс НБУ ж должен на арбитраже зарабатывать
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:23
слово "вроде" подходит. Если оборвется денежный и военный поток с Запада, мы не продержимся долго сами. Такой тупой арбитраж приводит только к одному - что народ как-то додумается вместо бакса скупать ликвидные товары, цена которых считается исходя из курса 37.
на эту роль, с учетом платежеспособного контингента, вполне подойдет кстати универсальная военная амуниция - теплаки, прицелы, бронеплиты.
как говорил Баксик - "думайте, богатейте!"
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:26
Ласкаво просимо! Завжди ваш - воєнкомат!©
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Що зробили зі своїми купили валюту чи плануєте відкривати соц.депозит?
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:48
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Зі свіжою гривнею, яка прийшла минулого тижня, то... наразі просто розполовинив)) - половину закинув на картку дружини, нехай знімає порціями готівку...
А зі своєю "половиною" - чекаю онлайн-депо у нормальному банку!
Якщо не дочекаюсь☝️- то вже по приїзду у відпустку, щось буду думати...
Тай зараз повністю всі кошти переводити в доларо-депо/чи купляти готівковий дорогий долар - якось стрьомно... - так як невідомо тепер, коли саме будуть наступні виплати за ЛИПЕНЬ?
В середині поточного місяця? В кінці? Чи вже аж наступного місяця?
п.с.
А на моменті, можу довірити свою гривню на конвертацію ОН-ЛАЙН в доларо-депо лише таким банкам: Приват, Ощад, Ідея, Львів, Моно, А-банк.
Але по нормально курсу, а не як а-банка вимахується курсом 38,90!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
38.99
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