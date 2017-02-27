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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9795979697979798>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sequence написав:Все равно, по сути, весь военный бюджет финансируется извне, если все свести.
Шутка йумора, канэшно, но в каждой шутке есть доля

Давно уже про Это писал) Хотя б валютный счёт для них сделали, чтоб не бегали по обменникам.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:50

  sequence написав:
  копейка написав:.. но выплаты военным, которые не раз здесь обсуждались огромны. Приходится компенсировать усложнением курса в том числе.

Если выплаты военным стали системообразующим фактором, есть смысл вывести выплаты вне рынка, например, премии зачислять сразу на какой-то валютный текущий счет, притом желательно сразу со счетов Минфина США :shock: Тогда и задержек не будет.
Все равно, по сути, весь военный бюджет финансируется извне, если все свести.
Шутка йумора, канэшно, но в каждой шутке есть доля

Нет, так нельзя.
Придется тогда военных отоваривать по курсу НБУ. Пересичным в эти райские кущи ходу нет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:50

  Василь-Рівне написав:НБУ не дає прогноз курсу гривні! Але долар скоро буде в районі 36,6! Василь Фурман у ТСН


Хороший стэндап!
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:00

  antey1969 написав:..
Придется тогда военных отоваривать по курсу НБУ. Пересичным в эти райские кущи ходу нет.

если выплаты будут дайректли от Минфина США, то НБУ будет участвовать максимум в одной операции - конвертации в нацвалюту, на сигареты.
Зато военные будут гарантированно знать сумму в твердой валюте. Многие из военных деньги не маринуют, а покупают снарягу - теплаки, квадрики, прицелы, броники. Все это номинируется в баксе.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:15

sequence Мы ж вроде незалэжна краина. Потому нельзя так неприкрыто финансировать нашу армию из (условного) США. Плюс НБУ ж должен на арбитраже зарабатывать :)
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:23

  striped написав:sequence Мы ж вроде незалэжна краина...

слово "вроде" подходит. Если оборвется денежный и военный поток с Запада, мы не продержимся долго сами. Такой тупой арбитраж приводит только к одному - что народ как-то додумается вместо бакса скупать ликвидные товары, цена которых считается исходя из курса 37.
на эту роль, с учетом платежеспособного контингента, вполне подойдет кстати универсальная военная амуниция - теплаки, прицелы, бронеплиты.
как говорил Баксик - "думайте, богатейте!" :roll:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:26

Ласкаво просимо! Завжди ваш - воєнкомат!©

  antey1969 написав:Нет, так нельзя.
Придется тогда военных отоваривать по курсу НБУ. Пересичным в эти райские кущи ходу нет.

Для пересічних був би ще один стимул вступити до лав ЗСУ! ;)
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:Для пересічних був би ще один стимул вступити до лав ЗСУ! ;)

Що зробили зі своїми купили валюту чи плануєте відкривати соц.депозит?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:48

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Zochan написав:
Успіх написав:Для пересічних був би ще один стимул вступити до лав ЗСУ! ;)

Що зробили зі своїми купили валюту чи плануєте відкривати соц.депозит?

Зі свіжою гривнею, яка прийшла минулого тижня, то... наразі просто розполовинив)) - половину закинув на картку дружини, нехай знімає порціями готівку...
А зі своєю "половиною" - чекаю онлайн-депо у нормальному банку!
Якщо не дочекаюсь☝️- то вже по приїзду у відпустку, щось буду думати...
Тай зараз повністю всі кошти переводити в доларо-депо/чи купляти готівковий дорогий долар - якось стрьомно... - так як невідомо тепер, коли саме будуть наступні виплати за ЛИПЕНЬ? :roll:
В середині поточного місяця? В кінці? Чи вже аж наступного місяця? :shock:

п.с.
А на моменті, можу довірити свою гривню на конвертацію ОН-ЛАЙН в доларо-депо лише таким банкам: Приват, Ощад, Ідея, Львів, Моно, А-банк.
Але по нормально курсу, а не як а-банка вимахується курсом 38,90! :evil:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:[

Але по нормально курсу, а не як а-банка вимахується курсом 38,90! :evil:

38.99
Zochan
 
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