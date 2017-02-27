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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9795979697979798
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:56

  sequence написав: Если оборвется денежный и военный поток с Запада, мы не продержимся долго сами. Такой тупой арбитраж приводит только к одному - что народ как-то додумается вместо бакса скупать ликвидные товары, цена которых считается исходя из курса 37.
на эту роль, с учетом платежеспособного контингента, вполне подойдет кстати универсальная военная амуниция - теплаки, прицелы, бронеплиты.
как говорил Баксик - "думайте, богатейте!" :roll:


Ну идеологи из-за поребрика и так уже изощряются на пустом месте как бы нас еще более ненавистными сделать, а дай им такой повод... тут разведданные под столом передают "кабы чего не вышло" - так это жизни людей...
А вот про то, что на ликвидные товары военной амуниции курс 37 считают я очень сомневаюсь. Неликвид от нашего львовского Трампа - поверю, но на то он и неликвид, что его готовы продать просто чтобы место не занимал.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:56

Подскажите пожалуйста, каким образом заставили обменки держать курс попуки 40.3?
vetalok
 
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Запорожье 40,30/41,20
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:22

  vetalok написав:Подскажите пожалуйста, каким образом заставили обменки держать курс попуки 40.3?

Таким-же образом, как и курс пописи - пересичный ходит и смотрит, у кого курс приема больше
Шмуле
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