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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9796979797989799
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:08

  Andrey2512 написав:
  sequence написав:Все равно, по сути, весь военный бюджет финансируется извне, если все свести.
Шутка йумора, канэшно, но в каждой шутке есть доля

Давно уже про Это писал) Хотя б валютный счёт для них сделали, чтоб не бегали по обменникам.

В ветке про войну на полном серьёзе обсуждали два дня как защититься от ракет стратостатами с газом в небе по всему перимитру,тут обсуждают прямое финансирование США военных ВСУ.
Я понимаю что инициативным идеям тесно в черепной коробке,но не настолько же.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:15

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:
  Успіх написав:Приват, Ощад, Ідея, Львів, Моно, А-банк.
Але по нормально курсу, а не як а-банка вимахується курсом 38,90!

а Укргаз?) И что за доверие к Идея, Львов?) Хорошие банки?

це ті що в долярчика на мобілко

Так, Флай має рацію))
Це банки, з якими я вже "тримаю за"язок"/маю їхні додатки в мобілці👍
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:43

  Успіх написав:
  flyman написав:це ті що в долярчика на мобілко

Так, Флай має рацію))
Це банки, з якими я вже "тримаю за"язок"/маю їхні додатки в мобілці👍

Гоніть жінко в аккорд, а то діла не буде. Триматимете рацію до кінця перемоги
Ромасик
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