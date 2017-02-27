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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 сер, 2022 13:08
Andrey2512 написав: sequence написав:
Все равно, по сути, весь военный бюджет финансируется извне, если все свести.
Шутка йумора, канэшно, но в каждой шутке есть доля
Давно уже про Это писал) Хотя б валютный счёт для них сделали, чтоб не бегали по обменникам.
В ветке про войну на полном серьёзе обсуждали два дня как защититься от ракет стратостатами с газом в небе по всему перимитру,тут обсуждают прямое финансирование США военных ВСУ.
Я понимаю что инициативным идеям тесно в черепной коробке,но не настолько же.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 13:15
flyman написав: Andrey2512 написав: Успіх написав:
Приват, Ощад, Ідея, Львів, Моно, А-банк.
Але по нормально курсу, а не як а-банка вимахується курсом 38,90!
а Укргаз?) И что за доверие к Идея, Львов?) Хорошие банки?
це ті що в долярчика на мобілко
Так, Флай має рацію))
Це банки, з якими я вже "тримаю за"язок"/маю їхні додатки в мобілці👍
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Додано: Вів 02 сер, 2022 13:43
Успіх написав: flyman написав:
це ті що в долярчика на мобілко
Так, Флай має рацію))
Це банки, з якими я вже "тримаю за"язок"/маю їхні додатки в мобілці👍
Гоніть жінко в аккорд, а то діла не буде. Триматимете рацію до кінця перемоги
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