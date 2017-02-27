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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 10:56
sequence написав:
Если оборвется денежный и военный поток с Запада, мы не продержимся долго сами. Такой тупой арбитраж приводит только к одному - что народ как-то додумается вместо бакса скупать ликвидные товары, цена которых считается исходя из курса 37.
на эту роль, с учетом платежеспособного контингента, вполне подойдет кстати универсальная военная амуниция - теплаки, прицелы, бронеплиты.
как говорил Баксик - "думайте, богатейте!"
Ну идеологи из-за поребрика и так уже изощряются на пустом месте как бы нас еще более ненавистными сделать, а дай им такой повод... тут разведданные под столом передают "кабы чего не вышло" - так это жизни людей...
А вот про то, что на ликвидные товары военной амуниции курс 37 считают я очень сомневаюсь. Неликвид от нашего львовского Трампа - поверю, но на то он и неликвид, что его готовы продать просто чтобы место не занимал.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 10:56
Подскажите пожалуйста, каким образом заставили обменки держать курс попуки 40.3?
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vetalok
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Додано: Вів 02 сер, 2022 11:22
Запорожье 40,30/41,20
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edvardd
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Додано: Вів 02 сер, 2022 11:22
vetalok написав:
Подскажите пожалуйста, каким образом заставили обменки держать курс попуки 40.3?
Таким-же образом, как и курс пописи - пересичный ходит и смотрит, у кого курс приема больше
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Шмуле
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:33
edvardd написав:
Запорожье 40,30/41,20
USD/UAH 40.4/40.7
EUR/UAH 41.2/41.7
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edvardd
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:42
vetalok написав:
Подскажите пожалуйста, каким образом заставили обменки держать курс попуки 40.3?
Никто никого не заставлял
Вчера днем был подскок курса до 40,70/ 41,70
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Evgeny
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:53
Evgeny написав: vetalok написав:
Подскажите пожалуйста, каким образом заставили обменки держать курс попуки 40.3?
Никто никого не заставлял
Вчера днем был подскок курса до 40,70/ 41,70
порівняно з пятницею, вже вчора були вниз , так з підскоком в обід.
Коротше = працює курсова пила.
Обмінкам адміністративно надушили йти вниз,
але після загону вони спродують дорогий дол. і відкуповують дешевше,
дивіться на маржу
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Scorpion1
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:30
Думаю, найближчим часом еквілібріум.
Чинники:
- НБУ підтягнув курс до більш реального, запрацював міжбанк,
- мінфін підняв дохідність до 16% по ОВДП (думаю і ще підніме до 20..25%),
- домовилися про експорт зерна морем, буде валюта,
- надійшла і буде надходити допомога від ЄС (думаю від МВФ теж буде).
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flyman
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:35
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье 40,30/41,20
USD/UAH 40.4/40.7
EUR/UAH 41.2/41.7
сосед в своих обменках 40,0/40,5
курс узнаю по телефону(можно поторговаться) или через телеграм
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prodigy
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:37
flyman написав:
Думаю, найближчим часом еквілібріум.
Чинники:
- НБУ підтягнув курс до більш реального, запрацював міжбанк,
- мінфін підняв дохідність до 16% по ОВДП (думаю і ще підніме до 20..25%),
- домовилися про експорт зерна морем, буде валюта,
- надійшла і буде надходити допомога від ЄС (думаю від МВФ теж буде).
залізна логіка
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prodigy
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