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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9796979797989799>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:56

  sequence написав: Если оборвется денежный и военный поток с Запада, мы не продержимся долго сами. Такой тупой арбитраж приводит только к одному - что народ как-то додумается вместо бакса скупать ликвидные товары, цена которых считается исходя из курса 37.
на эту роль, с учетом платежеспособного контингента, вполне подойдет кстати универсальная военная амуниция - теплаки, прицелы, бронеплиты.
как говорил Баксик - "думайте, богатейте!" :roll:


Ну идеологи из-за поребрика и так уже изощряются на пустом месте как бы нас еще более ненавистными сделать, а дай им такой повод... тут разведданные под столом передают "кабы чего не вышло" - так это жизни людей...
А вот про то, что на ликвидные товары военной амуниции курс 37 считают я очень сомневаюсь. Неликвид от нашего львовского Трампа - поверю, но на то он и неликвид, что его готовы продать просто чтобы место не занимал.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:56

Подскажите пожалуйста, каким образом заставили обменки держать курс попуки 40.3?
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:22

Запорожье 40,30/41,20
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:22

  vetalok написав:Подскажите пожалуйста, каким образом заставили обменки держать курс попуки 40.3?

Таким-же образом, как и курс пописи - пересичный ходит и смотрит, у кого курс приема больше
Шмуле
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:33

  edvardd написав:Запорожье 40,30/41,20

USD/UAH 40.4/40.7
EUR/UAH 41.2/41.7
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:42

  vetalok написав:Подскажите пожалуйста, каким образом заставили обменки держать курс попуки 40.3?

Никто никого не заставлял
Вчера днем был подскок курса до 40,70/ 41,70
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:53

  Evgeny написав:
  vetalok написав:Подскажите пожалуйста, каким образом заставили обменки держать курс попуки 40.3?

Никто никого не заставлял
Вчера днем был подскок курса до 40,70/ 41,70

порівняно з пятницею, вже вчора були вниз , так з підскоком в обід.

Коротше = працює курсова пила.

Обмінкам адміністративно надушили йти вниз,
але після загону вони спродують дорогий дол. і відкуповують дешевше,
дивіться на маржу
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:30

Найгірше позаду

Думаю, найближчим часом еквілібріум.
Чинники:
- НБУ підтягнув курс до більш реального, запрацював міжбанк,
- мінфін підняв дохідність до 16% по ОВДП (думаю і ще підніме до 20..25%),
- домовилися про експорт зерна морем, буде валюта,
- надійшла і буде надходити допомога від ЄС (думаю від МВФ теж буде).
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:35

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье 40,30/41,20

USD/UAH 40.4/40.7
EUR/UAH 41.2/41.7


сосед в своих обменках 40,0/40,5

курс узнаю по телефону(можно поторговаться) или через телеграм
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:37

  flyman написав:Думаю, найближчим часом еквілібріум.
Чинники:
- НБУ підтягнув курс до більш реального, запрацював міжбанк,
- мінфін підняв дохідність до 16% по ОВДП (думаю і ще підніме до 20..25%),
- домовилися про експорт зерна морем, буде валюта,
- надійшла і буде надходити допомога від ЄС (думаю від МВФ теж буде).


залізна логіка :mrgreen:
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