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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 сер, 2022 14:39
edvardd написав:
Запорожье 40,30/41,20
подскажи, если в курсе, где обычно самые лучшие курсы по Запорожью? В последнее время брал между украиной и маяковского в подвальчике или в пумбе. Может есть где-то получше?
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:47
У нас газбанк м. Рівне на табло світить 39,95 продаж здивувася побачивши табло на якому є курс.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:50
Василь-Рівне написав:У нас газбанк м. Рівне на табло світить 39,95 продаж здивувася побачивши табло на якому є курс.
Банкам можна.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:53
Василь-Рівне написав:
У нас газбанк м. Рівне на табло світить 39,95 продаж здивувася побачивши табло на якому є курс.
банки всі світять
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:57
Zochan написав:
Василь-Рівне написав:У нас газбанк м. Рівне на табло світить 39,95 продаж здивувася побачивши табло на якому є курс.
Банкам можна.
Это нечестно!
Неконкурентные условия//)
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asti
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:24
asti написав:
Это нечестно!
Неконкурентные условия//)
Це ви з окопу пишете про можливість пересічним відкрити в глибокому тилу валютне депо "лоШАРА"?
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:28
Evgeny написав: vetalok написав:
Подскажите пожалуйста, каким образом заставили обменки держать курс попуки 40.3?
Никто никого не заставлял
Вчера днем был подскок курса до 40,70/ 41,70
Подскок дохлой кошки, уже опять 39,80
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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