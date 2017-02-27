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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 97979798979998009801>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:39

  edvardd написав:Запорожье 40,30/41,20

подскажи, если в курсе, где обычно самые лучшие курсы по Запорожью? В последнее время брал между украиной и маяковского в подвальчике или в пумбе. Может есть где-то получше?
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:47

У нас газбанк м. Рівне на табло світить 39,95 продаж здивувася побачивши табло на якому є курс.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Василь-Рівне написав:У нас газбанк м. Рівне на табло світить 39,95 продаж здивувася побачивши табло на якому є курс.
Банкам можна.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:53

  Василь-Рівне написав:У нас газбанк м. Рівне на табло світить 39,95 продаж здивувася побачивши табло на якому є курс.
банки всі світять
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:57

  Zochan написав:
Василь-Рівне написав:У нас газбанк м. Рівне на табло світить 39,95 продаж здивувася побачивши табло на якому є курс.
Банкам можна.
Это нечестно!
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asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:24

Мало б бути навпаки)))

  asti написав:Это нечестно!
Неконкурентные условия//)

Це ви з окопу пишете про можливість пересічним відкрити в глибокому тилу валютне депо "лоШАРА"? :D
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:28

  Evgeny написав:
  vetalok написав:Подскажите пожалуйста, каким образом заставили обменки держать курс попуки 40.3?

Никто никого не заставлял
Вчера днем был подскок курса до 40,70/ 41,70

Подскок дохлой кошки, уже опять 39,80
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:33

Наче тиск військових виплат, який був перервав падіння курсу, здувається, тож знову донизу під 40, з ціллю 39
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

О) Монобанк почав оформлювати валютні акційні ДЕПО )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:40

Валютний ринок в контексті ДС

Нет, я всё-таки не перестаю удивляться долбоипизму нашего руководства, в частности, руководства НБУ: сначала они четыре месяца позволяют карточным туристам, бинансерам и прочим мошенникам беспрепятственно зарабатывать 10% на ровном месте, а теперь делают крайними обменники и я должен рыскать по всему Крещатику в поисках лучшего курса... Тьфу бля!!!) И я ещё должен на фронт идти защищать их???! Неееет!!!
asti
 
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