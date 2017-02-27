RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9798979998009801>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:40

  Игорь Алексеевич написав:40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют. :P

Так ви ж писали, що дорожче 36,50 не буде! Які 40?! Ви про що?! Після ваших точних прогнозів ваша писанина нам дуже цікава! Ми її беремо до уваги!
Qwerty
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 25.02.15
Подякував: 342 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:49

  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют. :P

Так ви ж писали, що дорожче 36,50 не буде! Які 40?! Ви про що?! Після ваших точних прогнозів ваша писанина нам дуже цікава! Ми її беремо до уваги!

А у кого просто каждый месяц появляется ЗП баксов эдак на 1000? -- они как, на рынок влияют?..
_hunter
 
Повідомлень: 7085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:50

  asti написав:Нет, я всё-таки не перестаю удивляться долбоипизму нашего руководства, в частности, руководства НБУ: сначала они четыре месяца позволяют карточным туристам, бинансерам и прочим мошенникам беспрепятственно зарабатывать 10% на ровном месте, а теперь делают крайними обменники и я должен рыскать по всему Крещатику в поисках лучшего курса... Тьфу бля!!!) И я ещё должен на фронт идти защищать их???! Неееет!!!

Вот и у шахтеров подобные мысли..., с зп нет полного расчета с 2016г. ...
Я в числе их, был правда...
А Вы тут про какие-то "сложности", курс узнать..

п.с. людей хоронили,а полных расчетных 1+года ждали...
Востаннє редагувалось Соискатель в Вів 02 сер, 2022 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Соискатель
 
Повідомлень: 88
З нами з: 04.03.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

_hunter написав:
  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют. :P

Так ви ж писали, що дорожче 36,50 не буде! Які 40?! Ви про що?! Після ваших точних прогнозів ваша писанина нам дуже цікава! Ми її беремо до уваги!

А у кого просто каждый месяц появляется ЗП баксов эдак на 1000? -- они как, на рынок влияют?..
Отак, сама, просто нізвідки?
Хороша тема, мабуть
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31838
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 7550 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:51

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................02.08.2022...........03.08.2022
дата розрахунку...............01.08.2022............02.08.2022
Євро..................................37,4133.................37,3804...-0.09%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0222 (вчера 1.0231).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.58 (вчера 105.65)
Топчемся на месте.

После недели минимальных продаж НБУ в понедельник снова был вынужден продать ощутимый объем - почти $90 млн. Это не слишком много, но вполне вписывается в привычную картину.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 2 серпня 2022 року, до державного бюджету
залучено 3 112 150 941,06 грн.
Из них:
- до 11.01.2023 - 161 день - 10% - 22 708 252,50 - отклонена пара заявок, что не очень повлияло на итоговую сумму;
- до 05.07.2023 - 336 дней - 14% - 20 406 210,24 - отклонена одна заявка на сумму с большим количеством цифр, чем в итоговой;
- до 27.09.2023 - 420 дней - 16% - 3 069 036 478,32 - удовлетворены все заявки;
- до 26.06.2024 - 693 дня - размещение не состоялось, не было подано ни одной заявки.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6569
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5506 раз.
Подякували: 17027 раз.
 
Профіль
53
27
31
2
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:53

Andrey2512
Де можна прочитати що почав? шось не бачу нічого нового в аплікухе
andrey171213
 
Повідомлень: 17
З нами з: 02.12.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:О) Монобанк почав оформлювати валютні акційні ДЕПО )

Ім'я, сестра, ім'я?©
Тьфуууу))
Курс, який, курс?
Який курс пропонують під депо? + разом зі всіма комісіями - який курс виходить?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:20

  Andrey2512 написав:О) Монобанк почав оформлювати валютні акційні ДЕПО )

опииздал монобанк.

теперь виртуальный бакс дороже 36,6 и брать некому. Все уже. И вообще : 31,5 нашевсьо
flysoulfly
 
Повідомлень: 743
З нами з: 13.01.09
Подякував: 298 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:29

flysoulfly
ну сейчас по 40 в обменках, и похоже что сравнялись с банками. Интересно понять почему так быстро укрепились: вербальные интервенции НБУ, возможность купить в моно по ~36.6?
vetalok
 
Повідомлень: 329
З нами з: 17.08.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:38

  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют. :P

Так ви ж писали, що дорожче 36,50 не буде! Які 40?! Ви про що?! Після ваших точних прогнозів ваша писанина нам дуже цікава! Ми її беремо до уваги!

Можете сегодня купить по 36,93, а можете и по 40
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5575
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9798979998009801>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3098, 3099, 3100
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30994 33092942
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 сер, 2022 00:18
phantom_systems
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1621 11382561
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 23:47
antey1969
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22535388
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1042)
02.08.2022 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.