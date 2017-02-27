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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 сер, 2022 15:40
Игорь Алексеевич написав:
40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют.
Так ви ж писали, що дорожче 36,50 не буде! Які 40?! Ви про що?! Після ваших точних прогнозів ваша писанина нам дуже цікава! Ми її беремо до уваги!
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Qwerty
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:49
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав:
40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют.
Так ви ж писали, що дорожче 36,50 не буде! Які 40?! Ви про що?! Після ваших точних прогнозів ваша писанина нам дуже цікава! Ми її беремо до уваги!
А у кого просто каждый месяц появляется ЗП баксов эдак на 1000? -- они как, на рынок влияют?..
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_hunter
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:50
asti написав:
Нет, я всё-таки не перестаю удивляться долбоипизму нашего руководства, в частности, руководства НБУ: сначала они четыре месяца позволяют карточным туристам, бинансерам и прочим мошенникам беспрепятственно зарабатывать 10% на ровном месте, а теперь делают крайними обменники и я должен рыскать по всему Крещатику в поисках лучшего курса... Тьфу бля!!!) И я ещё должен на фронт идти защищать их???! Неееет!!!
Вот и у шахтеров подобные мысли..., с зп нет полного расчета с 2016г. ...
Я в числе их, был правда...
А Вы тут про какие-то "сложности", курс узнать..
п.с. людей хоронили,а полных расчетных 1+года ждали...
Востаннє редагувалось Соискатель
в Вів 02 сер, 2022 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Соискатель
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:50
_hunter написав: Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав:
40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют.
Так ви ж писали, що дорожче 36,50 не буде! Які 40?! Ви про що?! Після ваших точних прогнозів ваша писанина нам дуже цікава! Ми її беремо до уваги!
А у кого просто каждый месяц появляется ЗП баксов эдак на 1000? -- они как, на рынок влияют?..
Отак, сама, просто нізвідки?
Хороша тема, мабуть
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Faceless
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:51
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................02.08.2022...........03.08.2022
дата розрахунку...............01.08.2022............02.08.2022
Євро..................................37,4133.................37,3804...-0.09%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0222 (вчера 1.0231).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.58 (вчера 105.65)
Топчемся на месте.
После недели минимальных продаж НБУ в понедельник снова был вынужден продать ощутимый объем - почти $90 млн. Это не слишком много, но вполне вписывается в привычную картину.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 2 серпня 2022 року, до державного бюджету
залучено 3 112 150 941,06 грн.
Из них:
- до 11.01.2023 - 161 день - 10% - 22 708 252,50 - отклонена пара заявок, что не очень повлияло на итоговую сумму;
- до 05.07.2023 - 336 дней - 14% - 20 406 210,24 - отклонена одна заявка на сумму с большим количеством цифр, чем в итоговой;
- до 27.09.2023 - 420 дней - 16% - 3 069 036 478,32 - удовлетворены все заявки;
- до 26.06.2024 - 693 дня - размещение не состоялось, не было подано ни одной заявки.
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Сибарит
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:53
Andrey2512
Де можна прочитати що почав? шось не бачу нічого нового в аплікухе
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andrey171213
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:54
Andrey2512 написав:
О) Монобанк почав оформлювати валютні акційні ДЕПО )
Ім'я, сестра, ім'я?©
Тьфуууу))
Курс, який, курс?
Який курс пропонують під депо? + разом зі всіма комісіями - який курс виходить?
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Додано: Вів 02 сер, 2022 16:20
Andrey2512 написав:
О) Монобанк почав оформлювати валютні акційні ДЕПО )
опииздал монобанк.
теперь виртуальный бакс дороже 36,6 и брать некому. Все уже. И вообще : 31,5 нашевсьо
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flysoulfly
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Додано: Вів 02 сер, 2022 16:29
flysoulfly
ну сейчас по 40 в обменках, и похоже что сравнялись с банками. Интересно понять почему так быстро укрепились: вербальные интервенции НБУ, возможность купить в моно по ~36.6?
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vetalok
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Додано: Вів 02 сер, 2022 16:38
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав:
40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют.
Так ви ж писали, що дорожче 36,50 не буде! Які 40?! Ви про що?! Після ваших точних прогнозів ваша писанина нам дуже цікава! Ми її беремо до уваги!
Можете сегодня купить по 36,93, а можете и по 40
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Игорь Алексеевич
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