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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9798979998009801
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:40

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Qwerty написав:Так ви ж писали, що дорожче 36,50 не буде! Які 40?! Ви про що?! Після ваших точних прогнозів ваша писанина нам дуже цікава! Ми її беремо до уваги!

А у кого просто каждый месяц появляется ЗП баксов эдак на 1000? -- они как, на рынок влияют?..
Отак, сама, просто нізвідки?
Хороша тема, мабуть

В смысле ЗП "сама, просто нізвідки" появляется? :shock: -- за работу, естественно.
Просто человек пишет "была у кого-то заначка (при этом почему-то в бумаге) -- и он ее отоварил" -- и типа других категорий покупателей вообще не бывает...
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:41

  vetalok написав:flysoulfly
ну сейчас по 40 в обменках, и похоже что сравнялись с банками. Интересно понять почему так быстро укрепились: вербальные интервенции НБУ, возможность купить в моно по ~36.6?

купить в моно и через депозит снять в универсале.
тока нет уверенности, что спустя три месяца тебе разрешат его забрать
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:41

  vetalok написав:flysoulfly
ну сейчас по 40 в обменках, и похоже что сравнялись с банками. Интересно понять почему так быстро укрепились: вербальные интервенции НБУ, возможность купить в моно по ~36.6?
Все паникеры скупились, все спекули слились...
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:43

Для минимизации влияния на валютный курс доллара ФРС США приняла решения запретить трансляцию данных сайта Флайтрада.
Теперь сайту Флайтрадар, разрешено вывешивать оперативную информацию в головном офисе на листке формата А4
Правление ФРС.
США, Вашингтон, округ Колумбия
2 августа 2022 года.
Подпись - Джером Пауэл
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:53

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:О) Монобанк почав оформлювати валютні акційні ДЕПО )

Ім'я, сестра, ім'я?©
Тьфуууу))
Курс, який, курс?
Який курс пропонують під депо? + разом зі всіма комісіями - який курс виходить?

нафуя те грання :shock:
та відішліть жону до перевіреного валютника-візьміть по 40,2 та й заспокойтесь. як же Вам тиснуть голову ті грн :shock: :oops:
вже не раз писав-підтримайте державу, що вам їх платить і платників податків, які "прохолоджуються в тилу" - є депо під 18% є ОВДП, валютні та грн, у чому проблема?!

Скільки можна плакатись тут щодня?!
ще минулого тижня писав, що народ лляв валюту щодня і лляє досі, бо пірне під 40...
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