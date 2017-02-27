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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 сер, 2022 16:40
Faceless написав: _hunter написав: Qwerty написав:
Так ви ж писали, що дорожче 36,50 не буде! Які 40?! Ви про що?! Після ваших точних прогнозів ваша писанина нам дуже цікава! Ми її беремо до уваги!
А у кого просто каждый месяц появляется ЗП баксов эдак на 1000? -- они как, на рынок влияют?..
Отак, сама, просто нізвідки?
Хороша тема, мабуть
В смысле ЗП "сама, просто нізвідки" появляется?
-- за работу, естественно.
Просто человек пишет "была у кого-то заначка (при этом почему-то в бумаге) -- и он ее отоварил" -- и типа других категорий покупателей вообще не бывает...
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Додано: Вів 02 сер, 2022 16:41
vetalok написав:flysoulfly
ну сейчас по 40 в обменках, и похоже что сравнялись с банками. Интересно понять почему так быстро укрепились: вербальные интервенции НБУ, возможность купить в моно по ~36.6?
купить в моно и через депозит снять в универсале.
тока нет уверенности, что спустя три месяца тебе разрешат его забрать
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Додано: Вів 02 сер, 2022 16:41
vetalok написав:flysoulfly
ну сейчас по 40 в обменках, и похоже что сравнялись с банками. Интересно понять почему так быстро укрепились: вербальные интервенции НБУ, возможность купить в моно по ~36.6?
Все паникеры скупились, все спекули слились...
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Додано: Вів 02 сер, 2022 16:43
Для минимизации влияния на валютный курс доллара ФРС США приняла решения запретить трансляцию данных сайта Флайтрада.
Теперь сайту Флайтрадар, разрешено вывешивать оперативную информацию в головном офисе на листке формата А4
Правление ФРС.
США, Вашингтон, округ Колумбия
2 августа 2022 года.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 16:53
Успіх написав: Andrey2512 написав:
О) Монобанк почав оформлювати валютні акційні ДЕПО )
Ім'я, сестра, ім'я?©
Тьфуууу))
Курс, який, курс?
Який курс пропонують під депо? + разом зі всіма комісіями - який курс виходить?
нафуя те грання
та відішліть жону до перевіреного валютника-візьміть по 40,2 та й заспокойтесь. як же Вам тиснуть голову ті грн
вже не раз писав-підтримайте державу, що вам їх платить і платників податків, які "прохолоджуються в тилу" - є депо під 18% є ОВДП, валютні та грн, у чому проблема?!
Скільки можна плакатись тут щодня?!
ще минулого тижня писав, що народ лляв валюту щодня і лляє досі, бо пірне під 40...
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Додано: Вів 02 сер, 2022 16:55
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Додано: Вів 02 сер, 2022 17:18
asti написав: vetalok написав:flysoulfly
ну сейчас по 40 в обменках, и похоже что сравнялись с банками. Интересно понять почему так быстро укрепились: вербальные интервенции НБУ, возможность купить в моно по ~36.6?
Все паникеры скупились, все спекули слились...
Финита ля комедия//)
ця комедія феніта на сьогодні
після 42-43 є можливість придбати нікому непотрібний па 40
але після 35,3-36,8-38,2 це не дешево
чекаємо на експорт з портів Одеси
сьогодні проїжджав біля елеватора -70-80 фур чекають на розвантаження
(елеватор 5км від порту, возять фурами, а далі жд вагонами в порт)
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Додано: Вів 02 сер, 2022 17:21
swan forever написав:
купить в моно и через депозит снять в универсале.
тока нет уверенности, что спустя три месяца тебе разрешат его забрать
кстати, без шуток - это ж и есть идеальная схема перевода стрелок.
В ключевой момент если Универсал отказал с чужой карты выдать в уё - так а Моно останется белый и пушистый.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 17:27
flysoulfly написав: swan forever написав:
купить в моно и через депозит снять в универсале.
тока нет уверенности, что спустя три месяца тебе разрешат его забрать
кстати, без шуток - это ж и есть идеальная схема перевода стрелок.
В ключевой момент если Универсал отказал с чужой карты выдать в уё - так а Моно останется белый и пушистый.
Це не чужа карта, що за дурниці, Універсал і є емітент
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Додано: Вів 02 сер, 2022 17:31
Faceless написав: flysoulfly написав: swan forever написав:
купить в моно и через депозит снять в универсале.
тока нет уверенности, что спустя три месяца тебе разрешат его забрать
кстати, без шуток - это ж и есть идеальная схема перевода стрелок.
В ключевой момент если Универсал отказал с чужой карты выдать в уё - так а Моно останется белый и пушистый.
Це не чужа карта, що за дурниці, Універсал і є емітент
ну ок, шутка не зашла.
я просто завидую: в моем колгоспі нет отделения Универсала
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 02 сер, 2022 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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