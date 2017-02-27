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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9799980098019802
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:36

  asti написав:Нет, я всё-таки не перестаю удивляться долбоипизму нашего руководства, в частности, руководства НБУ: сначала они четыре месяца позволяют карточным туристам, бинансерам и прочим мошенникам беспрепятственно зарабатывать 10% на ровном месте, а теперь делают крайними обменники и я должен рыскать по всему Крещатику в поисках лучшего курса... Тьфу бля!!!) И я ещё должен на фронт идти защищать их???! Неееет!!!

Звичайно, усі на фронті захищають "керівництво", а рашисти тобі забезпечать і гарні курси та табло і взагалі безтурботне спекульське життя... "захисник" сраний!
komp
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:42

  komp написав:
  asti написав:Нет, я всё-таки не перестаю удивляться долбоипизму нашего руководства, в частности, руководства НБУ: сначала они четыре месяца позволяют карточным туристам, бинансерам и прочим мошенникам беспрепятственно зарабатывать 10% на ровном месте, а теперь делают крайними обменники и я должен рыскать по всему Крещатику в поисках лучшего курса... Тьфу бля!!!) И я ещё должен на фронт идти защищать их???! Неееет!!!
Звичайно, усі на фронті захищають "керівництво", а рашисти тобі забезпечать і гарні курси та табло і взагалі безтурботне спекульське життя... "захисник" сраний!
Я не знаю хто що і кому забезпечить, але займатися такою дурнею якою займається НБУ та ще й під час війни...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:46

І головне, ці падлюки нинішнє падіння курсу запишуть на свій рахунок - будуть розповідати що це ж саме через відсутність клятих табло з курсами він пішов додолу//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:47

  flysoulfly написав:я просто завидую: в моем колгоспі нет отделения Универсала :(

А зачем? В моей деревне под названием Одесса тоже давно его нет. Но монино депо, в том числе валютное, можно без комиса снять в A-банке. Там же и налом карту пополнить можно. Что ещё от отделения Универсала требуется?
moveton
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  asti написав:І головне, ці падлюки нинішнє падіння курсу запишуть на свій рахунок - будуть розповідати що це ж саме через відсутність клятих табло з курсами він пішов додолу//)

табло це фігня в порівнянні з тим, як катали із НБУ прокатали валютних вкладників Меги
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:54

  moveton написав:
  flysoulfly написав:я просто завидую: в моем колгоспі нет отделения Универсала :(

А зачем? В моей деревне под названием Одесса тоже давно его нет. Но монино депо, в том числе валютное, можно без комиса снять в A-банке. Там же и налом карту пополнить можно. Что ещё от отделения Универсала требуется?

тануна... валюта в кассе Абанка - тот еще квест. Спрашивал: даже не хотели заказывать под клиента. В более спокойные чем сейчас годы.
Да, наверняка в разных отделениях Абанка по-разному, но лично я вижу в потенциальном кейсе получения валюты с кассы Абанка дичайший гемор. Был опыт.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:01

  flysoulfly написав:тануна... валюта в кассе Абанка - тот еще квест. Спрашивал: даже не хотели заказывать под клиента. В более спокойные чем сейчас годы.
Да, наверняка в разных отделениях Абанка по-разному

Видимо, очень по-разному. Я в отделении неподалёку спрашивал пару лет назад - говорили, что под заказ всё выдадут. Странно так потому, что без возможности получения налом монино валютное депо сильно теряет в смысле. Но может где и не хотят.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:04

  asti написав:
  komp написав:
  asti написав:Нет, я всё-таки не перестаю удивляться долбоипизму нашего руководства, в частности, руководства НБУ: сначала они четыре месяца позволяют карточным туристам, бинансерам и прочим мошенникам беспрепятственно зарабатывать 10% на ровном месте, а теперь делают крайними обменники и я должен рыскать по всему Крещатику в поисках лучшего курса... Тьфу бля!!!) И я ещё должен на фронт идти защищать их???! Неееет!!!
Звичайно, усі на фронті захищають "керівництво", а рашисти тобі забезпечать і гарні курси та табло і взагалі безтурботне спекульське життя... "захисник" сраний!
Я не знаю хто що і кому забезпечить, але займатися такою дурнею якою займається НБУ та ще й під час війни...

Вже забезпечили - смерті, каліцтва, знищене майно та життя, від усього цього захищають на фронті і тебе, в той час коли тут ліпиш захист існування країни і міліонів життів до своїх спекульських незручностей!!! Це треба не мати ні мізків ні сумління!
komp
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:44

Думаю! Дію! Багатію!©)))

  jump написав:та відішліть жону до перевіреного валютника-візьміть по 40,2 та й заспокойтесь

1. #янелох! :)
2. Жінка немає часу бігати/їздити до валютника і ще брати по невигідному курсу - на 2К$ буде 6Кгрн збитків - а напоркуа?
  jump написав:є депо під 18% є ОВДП, валютні та грн, у чому проблема?!

Кажу ж - #янелох)) - тут курс за тиждень робить 20%, а тут 18% РІЧНИХ пропонуєте?
Серйозно?)))
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:48

  nk050183tmj написав:Успіх 37,03

Уже по 37.50. Не выгодно, расходимся. Все в Агропросперис! :mrgreen:
moveton
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