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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 сер, 2022 17:36
asti написав:
Нет, я всё-таки не перестаю удивляться долбоипизму нашего руководства, в частности, руководства НБУ: сначала они четыре месяца позволяют карточным туристам, бинансерам и прочим мошенникам беспрепятственно зарабатывать 10% на ровном месте, а теперь делают крайними обменники и я должен рыскать по всему Крещатику в поисках лучшего курса... Тьфу бля!!!) И я ещё должен на фронт идти защищать их???! Неееет!!!
Звичайно, усі на фронті захищають "керівництво", а рашисти тобі забезпечать і гарні курси та табло і взагалі безтурботне спекульське життя... "захисник" сраний!
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Додано: Вів 02 сер, 2022 17:42
komp написав: asti написав:
Нет, я всё-таки не перестаю удивляться долбоипизму нашего руководства, в частности, руководства НБУ: сначала они четыре месяца позволяют карточным туристам, бинансерам и прочим мошенникам беспрепятственно зарабатывать 10% на ровном месте, а теперь делают крайними обменники и я должен рыскать по всему Крещатику в поисках лучшего курса... Тьфу бля!!!) И я ещё должен на фронт идти защищать их???! Неееет!!!
Звичайно, усі на фронті захищають "керівництво", а рашисти тобі забезпечать і гарні курси та табло і взагалі безтурботне спекульське життя... "захисник" сраний!
Я не знаю хто що і кому забезпечить, але займатися такою дурнею якою займається НБУ та ще й під час війни...
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Додано: Вів 02 сер, 2022 17:46
І головне, ці падлюки нинішнє падіння курсу запишуть на свій рахунок - будуть розповідати що це ж саме через відсутність клятих табло з курсами він пішов додолу//)
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Додано: Вів 02 сер, 2022 17:48
asti написав:
І головне, ці падлюки нинішнє падіння курсу запишуть на свій рахунок - будуть розповідати що це ж саме через відсутність клятих табло з курсами він пішов додолу//)
табло це фігня в порівнянні з тим, як катали із НБУ прокатали валютних вкладників Меги
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Додано: Вів 02 сер, 2022 17:54
moveton написав: flysoulfly написав:
я просто завидую: в моем колгоспі нет отделения Универсала
А зачем? В моей деревне под названием Одесса тоже давно его нет. Но монино депо, в том числе валютное, можно без комиса снять в A-банке. Там же и налом карту пополнить можно. Что ещё от отделения Универсала требуется?
тануна... валюта
в кассе Абанка - тот еще квест. Спрашивал: даже не хотели заказывать под клиента. В более спокойные чем сейчас годы.
Да, наверняка в разных отделениях Абанка по-разному, но лично я вижу в потенциальном кейсе получения валюты с кассы Абанка дичайший гемор. Был опыт.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:01
flysoulfly написав:
тануна... валюта
в кассе Абанка - тот еще квест. Спрашивал: даже не хотели заказывать под клиента. В более спокойные чем сейчас годы.
Да, наверняка в разных отделениях Абанка по-разному
Видимо, очень по-разному. Я в отделении неподалёку спрашивал пару лет назад - говорили, что под заказ всё выдадут. Странно так потому, что без возможности получения налом монино валютное депо сильно теряет в смысле. Но может где и не хотят.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:04
Вже забезпечили - смерті, каліцтва, знищене майно та життя, від усього цього захищають на фронті і тебе, в той час коли тут ліпиш захист існування країни і міліонів життів до своїх спекульських незручностей!!! Це треба не мати ні мізків ні сумління!
asti написав: komp написав: asti написав:
Нет, я всё-таки не перестаю удивляться долбоипизму нашего руководства, в частности, руководства НБУ: сначала они четыре месяца позволяют карточным туристам, бинансерам и прочим мошенникам беспрепятственно зарабатывать 10% на ровном месте, а теперь делают крайними обменники и я должен рыскать по всему Крещатику в поисках лучшего курса... Тьфу бля!!!) И я ещё должен на фронт идти защищать их???! Неееет!!!
Звичайно, усі на фронті захищають "керівництво", а рашисти тобі забезпечать і гарні курси та табло і взагалі безтурботне спекульське життя... "захисник" сраний!
Я не знаю хто що і кому забезпечить, але займатися такою дурнею якою займається НБУ та ще й під час війни...
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komp
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:44
jump написав:
та відішліть жону до перевіреного валютника-візьміть по 40,2 та й заспокойтесь
1. #янелох!
2. Жінка немає часу бігати/їздити до валютника і ще брати по невигідному курсу - на 2К$ буде 6Кгрн збитків - а напоркуа?
jump написав:
є депо під 18% є ОВДП, валютні та грн, у чому проблема?!
Кажу ж - #янелох)) - тут курс за тиждень робить 20%, а тут 18% РІЧНИХ пропонуєте?
Серйозно?)))
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