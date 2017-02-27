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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9801980298039804>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:05

  Успіх написав:Але по нормально курсу, а не як а-банка вимахується курсом 38,90! :evil:


Укргазбанк,ОТР...какие банки там еще открывали на 3 мес в эквиваленте 50тыс\мес??? Люди писали,но уже как то забылось..Продолжают,чи уже всьо??
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Уже по 37.50


37.9 грн уже) ох и евреи )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Агропросперис

Название уже пугает ))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:14

  Успіх написав:
  jump написав:та відішліть жону до перевіреного валютника-візьміть по 40,2 та й заспокойтесь

1. #янелох! :)
2. Жінка немає часу бігати/їздити до валютника і ще брати по невигідному курсу - на 2К$ буде 6Кгрн збитків - а напоркуа?
  jump написав:є депо під 18% є ОВДП, валютні та грн, у чому проблема?!

Кажу ж - #янелох)) - тут курс за тиждень робить 20%, а тут 18% РІЧНИХ пропонуєте?
Серйозно?)))

ми знаєм, що нелох, який голосував за нелоха...
а кому зараз легко... бери бакси і не клепай мізки скігленням
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:14

  Andrey2512 написав:
  moveton написав:Уже по 37.50


37.9 грн уже) ох и евреи )

то все Успіх розігнав курс!
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:41

  Andrey2512 написав:
  moveton написав:Уже по 37.50
37.9 грн уже) ох и евреи )
Это Моня штоле?!
Шутники, через пару недель можно будет на налике
дешевле взять//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:45

  asti написав:
  Andrey2512 написав:
  moveton написав:Уже по 37.50
37.9 грн уже) ох и евреи )
Это Моня штоле?!
Шутники, через пару недель можно будет на налике
дешевле взять//)

так как мы тут сожалеем что не слились по 42,банки жалеют что не открыли 50000 депо неделю назад для паникёров.
Мне тоже кажется к 37-38 вернёмся - с НБУ чел сегодня так уверенно уверял что будет 36.6 на нале,может и правда
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:48

  Успіх написав:Кажу ж - #янелох)) - тут курс за тиждень робить 20%, а тут 18% РІЧНИХ пропонуєте?
Серйозно?)))

а не-лоха підтримати - який платить податки з тилових?
і відоси записує із простягнутою долонею?
а "першу леді" з розчепіреними ногами на фотосесії? то ж твої гуру, чуваче?!
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:57

  osafly написав:
  Успіх написав:Але по нормально курсу, а не як а-банка вимахується курсом 38,90! :evil:


Укргазбанк,ОТР...какие банки там еще открывали на 3 мес в эквиваленте 50тыс\мес??? Люди писали,но уже как то забылось..Продолжают,чи уже всьо??

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:04

  jump написав:
  Успіх написав:Кажу ж - #янелох)) - тут курс за тиждень робить 20%, а тут 18% РІЧНИХ пропонуєте?
Серйозно?)))

а не-лоха підтримати - який платить податки з тилових?
і відоси записує із простягнутою долонею?
а "першу леді" з розчепіреними ногами на фотосесії? то ж твої гуру, чуваче?!

лекторат сывочолого гетьмана это прямо болезнь со стороны-всё им тот зеля не такой.
Я лично не за того не за того но вы своим поведением кумарите,война за окном а они с ним как дурень со ступой носятся.
Выиграем потом голосуйте довсырачки и на митинги ходите.Сейчас зачем это всё.
konstantin kirovograd
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