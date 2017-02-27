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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 сер, 2022 19:11
moveton написав:
Уже по 37.50
37.9 грн уже) ох и евреи )
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Andrey2512
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:11
moveton написав:
Агропросперис
Название уже пугает ))
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Andrey2512
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:14
Успіх написав: jump написав:
та відішліть жону до перевіреного валютника-візьміть по 40,2 та й заспокойтесь
1. #янелох!
2. Жінка немає часу бігати/їздити до валютника і ще брати по невигідному курсу - на 2К$ буде 6Кгрн збитків - а напоркуа?
jump написав:
є депо під 18% є ОВДП, валютні та грн, у чому проблема?!
Кажу ж - #янелох)) - тут курс за тиждень робить 20%, а тут 18% РІЧНИХ пропонуєте?
Серйозно?)))
ми знаєм, що нелох, який голосував за нелоха...
а кому зараз легко... бери бакси і не клепай мізки скігленням
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flyman
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2
Додано: Вів 02 сер, 2022 19:14
Andrey2512 написав: moveton написав:
Уже по 37.50
37.9 грн уже) ох и евреи )
то все Успіх розігнав курс!
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ScaryBee
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:41
Andrey2512 написав: moveton написав:
Уже по 37.50
37.9 грн уже) ох и евреи )
Это Моня штоле?!
Шутники, через пару недель можно будет на налике
дешевле взять//)
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asti
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:45
asti написав: Andrey2512 написав: moveton написав:
Уже по 37.50
37.9 грн уже) ох и евреи )
Это Моня штоле?!
Шутники, через пару недель можно будет на налике
дешевле взять//)
так как мы тут сожалеем что не слились по 42,банки жалеют что не открыли 50000 депо неделю назад для паникёров.
Мне тоже кажется к 37-38 вернёмся - с НБУ чел сегодня так уверенно уверял что будет 36.6 на нале,может и правда
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:48
Успіх написав:
Кажу ж - #янелох)) - тут курс за тиждень робить 20%, а тут 18% РІЧНИХ пропонуєте?
Серйозно?)))
а не-лоха підтримати - який платить податки з тилових?
і відоси записує із простягнутою долонею?
а "першу леді" з розчепіреними ногами на фотосесії? то ж твої гуру, чуваче?!
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jump
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Мизантрóп
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1
Додано: Вів 02 сер, 2022 20:04
jump написав: Успіх написав:
Кажу ж - #янелох)) - тут курс за тиждень робить 20%, а тут 18% РІЧНИХ пропонуєте?
Серйозно?)))
а не-лоха підтримати - який платить податки з тилових?
і відоси записує із простягнутою долонею?
а "першу леді" з розчепіреними ногами на фотосесії? то ж твої гуру, чуваче?!
лекторат сывочолого гетьмана это прямо болезнь со стороны-всё им тот зеля не такой.
Я лично не за того не за того но вы своим поведением кумарите,война за окном а они с ним как дурень со ступой носятся.
Выиграем потом голосуйте довсырачки и на митинги ходите.Сейчас зачем это всё.
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konstantin kirovograd
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