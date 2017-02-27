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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9801980298039804
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:06

Мацнем ми цього місяця 36,6 чи швидше Херсон повернем?

  ScaryBee написав:
  Andrey2512 написав:
  moveton написав:Уже по 37.50


37.9 грн уже) ох и евреи )

то все Успіх розігнав курс!

То не я!)))

Куй з ними - я ще почекаю! :D

А там і 36,6 не за горами! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:09

Голосуй - не голосуй.. ;)

  konstantin kirovograd написав:Выиграем потом голосуйте довсырачки и на митинги ходите.Сейчас зачем это всё.

+100500!
І я так кажу - потім собі виберете хоч Петю, хоч Чебурашку - і буде вам всім щастя! :)
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:14

Я так понимаю, разницу между 36,9 и 37,9 Горох себе в карман ложит?
Ромасик
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