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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 сер, 2022 20:06
ScaryBee написав: Andrey2512 написав: moveton написав:
Уже по 37.50
37.9 грн уже) ох и евреи )
то все Успіх розігнав курс!
То не я!)))
Куй з ними - я ще почекаю!
А там і 36,6 не за горами!
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:09
konstantin kirovograd написав:
Выиграем потом голосуйте довсырачки и на митинги ходите.Сейчас зачем это всё.
+100500!
І я так кажу - потім собі виберете хоч Петю, хоч Чебурашку - і буде вам всім щастя!
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:14
Я так понимаю, разницу между 36,9 и 37,9 Горох себе в карман ложит?
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