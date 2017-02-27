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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 сер, 2022 20:14
Я так понимаю, разницу между 36,9 и 37,9 Горох себе в карман ложит?
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Ромасик
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:57
Аха-ха-ха, ржу просто в голос.
Как известно НБУ дал добро на продажи валюты населению под депозиты по курсу НБУ+1%
На сегодня уже 8 банков реализуют эту возможность.
На прошлой неделе совладелец Моно банка Олег Гороховский анонсировал запуск это схемы и вот сегодня состоялась обещанная процедура. Но потом что-то пошло не так 🤣🤣🤣 Жадные банкиры вместо обещанного курса НБУ 36,56 +1% = 36,93 зафигачили курс сразу на 1 грн дороже, и это при условии что деньги пойдут на 3 месячный депозит с огромной ставкой, АЖ - 0,1% годовых, минус налоги 🙈😉
Вообщем чтобы жадных банкиров опустить на землю, публикую список банков которые осуществляют данную операцию на значительно более выгодных условиях.
- Аккорд
- Альянс
- Агропросперис
- ОТП
- ТАС
- Укргаз
- Эксим
Самый выгодный курс - Аккорд, Альянс ( 36,93 - 37,00 )
Самых высокий - ТАС - 37,53
Лучший уровень обслуживания - Аккорд, Агропросперис.
Худший - Укргаз, Эксим
Возможность онлайн обмена - Аккорд
Ставки по депозитам.
Самый высокий - Аккорд - 2,25%
Самый низкий - ОТП - 0,01%
По указанному перечню сравнений, Аккорд банк занимает ведущую позицию.
А Гороховский пусть и дальше продаёт по 37,90 на депозит с ставкой 0,1%
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Evgeny
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Додано: Вів 02 сер, 2022 21:15
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Додано: Вів 02 сер, 2022 21:27
Evgeny написав:
Аха-ха-ха, ржу просто в голос.
Как известно НБУ дал добро на продажи валюты населению под депозиты по курсу НБУ+1%
На сегодня уже 8 банков реализуют эту возможность.
На прошлой неделе совладелец Моно банка Олег Гороховский анонсировал запуск это схемы и вот сегодня состоялась обещанная процедура. Но потом что-то пошло не так 🤣🤣🤣 Жадные банкиры вместо обещанного курса НБУ 36,56 +1% = 36,93 зафигачили курс сразу на 1 грн дороже, и это при условии что деньги пойдут на 3 месячный депозит с огромной ставкой, АЖ - 0,1% годовых, минус налоги 🙈😉
Вообщем чтобы жадных банкиров опустить на землю, публикую список банков которые осуществляют данную операцию на значительно более выгодных условиях.
- Аккорд
- Альянс
- Агропросперис
- ОТП
- ТАС
- Укргаз
- Эксим
Самый выгодный курс - Аккорд, Альянс ( 36,93 - 37,00 )
Самых высокий - ТАС - 37,53
Лучший уровень обслуживания - Аккорд, Агропросперис.
Худший - Укргаз, Эксим
Возможность онлайн обмена - Аккорд
Ставки по депозитам.
Самый высокий - Аккорд - 2,25%
Самый низкий - ОТП - 0,01%
По указанному перечню сравнений, Аккорд банк занимает ведущую позицию.
А Гороховский пусть и дальше продаёт по 37,90 на депозит с ставкой 0,1%
Додам АльтБанк - найзагадковіший. Роблять, але ще нема жодного відгуку про операцію
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Visky
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Додано: Вів 02 сер, 2022 21:44
Visky
Альтбанк я так понял по их сайту имеет 1 отделение.
Аналогично как и КредитВест банк.Они тоже делают конвертацию
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Evgeny
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Додано: Вів 02 сер, 2022 22:00
Visky написав:
Додам АльтБанк - найзагадковіший. Роблять, але ще нема жодного відгуку про операцію
схоже що контора для кварталівців
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