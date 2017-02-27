Как известно НБУ дал добро на продажи валюты населению под депозиты по курсу НБУ+1%
На сегодня уже 8 банков реализуют эту возможность.
На прошлой неделе совладелец Моно банка Олег Гороховский анонсировал запуск это схемы и вот сегодня состоялась обещанная процедура. Но потом что-то пошло не так 🤣🤣🤣 Жадные банкиры вместо обещанного курса НБУ 36,56 +1% = 36,93 зафигачили курс сразу на 1 грн дороже, и это при условии что деньги пойдут на 3 месячный депозит с огромной ставкой, АЖ - 0,1% годовых, минус налоги 🙈😉
Вообщем чтобы жадных банкиров опустить на землю, публикую список банков которые осуществляют данную операцию на значительно более выгодных условиях.
Как известно НБУ дал добро на продажи валюты населению под депозиты по курсу НБУ+1%
На сегодня уже 8 банков реализуют эту возможность.
На прошлой неделе совладелец Моно банка Олег Гороховский анонсировал запуск это схемы и вот сегодня состоялась обещанная процедура. Но потом что-то пошло не так 🤣🤣🤣 Жадные банкиры вместо обещанного курса НБУ 36,56 +1% = 36,93 зафигачили курс сразу на 1 грн дороже, и это при условии что деньги пойдут на 3 месячный депозит с огромной ставкой, АЖ - 0,1% годовых, минус налоги 🙈😉
Вообщем чтобы жадных банкиров опустить на землю, публикую список банков которые осуществляют данную операцию на значительно более выгодных условиях.
Evgeny написав:Visky Альтбанк я так понял по их сайту имеет 1 отделение.
Аналогично как и КредитВест банк.Они тоже делают конвертацию
В Киеве - 2 отд., вроде во Львове ещё и ещё где-то. Они правоприемники 2х разноуровневых банков: Кипра и АвтоЗАЗ
они ещё и неосбанком назывались. По данным НБУ это все названия одного и того же банка в разные периоды времени: Перелік усіх назв, які мав банк: Комерційний "АвтоЗАЗбанк" (з 21.10.1991); АБ "АвтоЗАЗбанк" (з 25.02.1994); ВАТ "БАНК КІПРУ" (з 24.12.2008); ПАТ "БАНК КІПРУ" (з 03.06.2010); ПАТ "НЕОС БАНК" (з 03.07.2014); АТ "АЛЬТБАНК" (з 11.11.2016); АТ "АЛЬТБАНК" (з 08.11.2018) https://bank.gov.ua/ua/supervision/regi ... ers/320940 А ещё их до войны хотела купить Укрпочта, но не успели...
нафуя те грання та відішліть жону до перевіреного валютника-візьміть по 40,2 та й заспокойтесь. як же Вам тиснуть голову ті грн вже не раз писав-підтримайте державу, що вам їх платить і платників податків, які "прохолоджуються в тилу" - є депо під 18% є ОВДП, валютні та грн, у чому проблема?!
Скільки можна плакатись тут щодня?! ще минулого тижня писав, що народ лляв валюту щодня і лляє досі, бо пірне під 40...
я вообще не могу понять человека. неужели нельзя уже попросить жену пойти и оформить этот депозит.