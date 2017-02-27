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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9802980398049805>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:14

Я так понимаю, разницу между 36,9 и 37,9 Горох себе в карман ложит?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:57

Аха-ха-ха, ржу просто в голос.

Как известно НБУ дал добро на продажи валюты населению под депозиты по курсу НБУ+1%

На сегодня уже 8 банков реализуют эту возможность.

На прошлой неделе совладелец Моно банка Олег Гороховский анонсировал запуск это схемы и вот сегодня состоялась обещанная процедура. Но потом что-то пошло не так 🤣🤣🤣 Жадные банкиры вместо обещанного курса НБУ 36,56 +1% = 36,93 зафигачили курс сразу на 1 грн дороже, и это при условии что деньги пойдут на 3 месячный депозит с огромной ставкой, АЖ - 0,1% годовых, минус налоги 🙈😉

Вообщем чтобы жадных банкиров опустить на землю, публикую список банков которые осуществляют данную операцию на значительно более выгодных условиях.

- Аккорд
- Альянс
- Агропросперис
- ОТП
- ТАС
- Укргаз
- Эксим

Самый выгодный курс - Аккорд, Альянс ( 36,93 - 37,00 )
Самых высокий - ТАС - 37,53

Лучший уровень обслуживания - Аккорд, Агропросперис.
Худший - Укргаз, Эксим

Возможность онлайн обмена - Аккорд

Ставки по депозитам.
Самый высокий - Аккорд - 2,25%
Самый низкий - ОТП - 0,01%

По указанному перечню сравнений, Аккорд банк занимает ведущую позицию.

А Гороховский пусть и дальше продаёт по 37,90 на депозит с ставкой 0,1%
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:00

  moveton написав:
  nk050183tmj написав:Успіх 37,03

Уже по 37.50. Не выгодно, расходимся. Все в Агропросперис! :mrgreen:

Люда, мені так не вигодно(с) :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:15

  Faceless написав:
  moveton написав:
  nk050183tmj написав:Успіх 37,03

Уже по 37.50. Не выгодно, расходимся. Все в Агропросперис! :mrgreen:

Люда, мені так не вигодно(с) :mrgreen:

лучше носки продавать))
beee
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:27

  Evgeny написав:Аха-ха-ха, ржу просто в голос.

Как известно НБУ дал добро на продажи валюты населению под депозиты по курсу НБУ+1%

На сегодня уже 8 банков реализуют эту возможность.

На прошлой неделе совладелец Моно банка Олег Гороховский анонсировал запуск это схемы и вот сегодня состоялась обещанная процедура. Но потом что-то пошло не так 🤣🤣🤣 Жадные банкиры вместо обещанного курса НБУ 36,56 +1% = 36,93 зафигачили курс сразу на 1 грн дороже, и это при условии что деньги пойдут на 3 месячный депозит с огромной ставкой, АЖ - 0,1% годовых, минус налоги 🙈😉

Вообщем чтобы жадных банкиров опустить на землю, публикую список банков которые осуществляют данную операцию на значительно более выгодных условиях.

- Аккорд
- Альянс
- Агропросперис
- ОТП
- ТАС
- Укргаз
- Эксим

Самый выгодный курс - Аккорд, Альянс ( 36,93 - 37,00 )
Самых высокий - ТАС - 37,53

Лучший уровень обслуживания - Аккорд, Агропросперис.
Худший - Укргаз, Эксим

Возможность онлайн обмена - Аккорд

Ставки по депозитам.
Самый высокий - Аккорд - 2,25%
Самый низкий - ОТП - 0,01%

По указанному перечню сравнений, Аккорд банк занимает ведущую позицию.

А Гороховский пусть и дальше продаёт по 37,90 на депозит с ставкой 0,1%

Додам АльтБанк - найзагадковіший. Роблять, але ще нема жодного відгуку про операцію
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:44

Visky
Альтбанк я так понял по их сайту имеет 1 отделение.

Аналогично как и КредитВест банк.Они тоже делают конвертацию
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:00

  Visky написав:Додам АльтБанк - найзагадковіший. Роблять, але ще нема жодного відгуку про операцію


схоже що контора для кварталівців

там і кредити 5-7-9 для своїх
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:21

  Evgeny написав:Visky
Альтбанк я так понял по их сайту имеет 1 отделение.

Аналогично как и КредитВест банк.Они тоже делают конвертацию
В Киеве - 2 отд., вроде во Львове ещё и ещё где-то. Они правоприемники 2х разноуровневых банков: Кипра и АвтоЗАЗ
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:49

  Visky написав:
  Evgeny написав:Visky
Альтбанк я так понял по их сайту имеет 1 отделение.

Аналогично как и КредитВест банк.Они тоже делают конвертацию
В Киеве - 2 отд., вроде во Львове ещё и ещё где-то. Они правоприемники 2х разноуровневых банков: Кипра и АвтоЗАЗ
они ещё и неосбанком назывались.
По данным НБУ это все названия одного и того же банка в разные периоды времени:
Перелік усіх назв, які мав банк: Комерційний "АвтоЗАЗбанк" (з 21.10.1991); АБ "АвтоЗАЗбанк" (з 25.02.1994); ВАТ "БАНК КІПРУ" (з 24.12.2008); ПАТ "БАНК КІПРУ" (з 03.06.2010); ПАТ "НЕОС БАНК" (з 03.07.2014); АТ "АЛЬТБАНК" (з 11.11.2016); АТ "АЛЬТБАНК" (з 08.11.2018)
https://bank.gov.ua/ua/supervision/regi ... ers/320940
А ещё их до войны хотела купить Укрпочта, но не успели...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:06

  jump написав:
  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:О) Монобанк почав оформлювати валютні акційні ДЕПО )

Ім'я, сестра, ім'я?©
Тьфуууу))
Курс, який, курс?
Який курс пропонують під депо? + разом зі всіма комісіями - який курс виходить?

нафуя те грання :shock:
та відішліть жону до перевіреного валютника-візьміть по 40,2 та й заспокойтесь. як же Вам тиснуть голову ті грн :shock: :oops:
вже не раз писав-підтримайте державу, що вам їх платить і платників податків, які "прохолоджуються в тилу" - є депо під 18% є ОВДП, валютні та грн, у чому проблема?!

Скільки можна плакатись тут щодня?!
ще минулого тижня писав, що народ лляв валюту щодня і лляє досі, бо пірне під 40...



я вообще не могу понять человека. неужели нельзя уже попросить жену пойти и оформить этот депозит. :?
Alex2007
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