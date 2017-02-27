RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9802980398049805
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:30

панове, якщо мова про "зберегти", краще переплатити ті 2 грн (10% - фігня), і отримати готівковий. це для серйозних обьємов.

якщо мова про пару тисяч, то можно поарбітражить, спробувши надурить казино, ризикуючи получити їх гривнями. сумму більше $10к крутить або інсайдер або дурень.

у всіх на гілці власні стратегії.
Moneta
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 26.06.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 1435 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Берём 1350 долларов и продаем по 39.6 - 53460 грн

Покупаем на депо по 37.13 - 50125 грн
Разница - 3334.5 грн
Покупаем баксы в обменнике по 40 - 83.36 долларов

Вот вам и 6.17% заработок. Выгодный депо.

ЗЫ. Я таким не занимаюсь )
Andrey2512
 
Повідомлень: 237
З нами з: 04.04.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 00:58

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  flysoulfly написав:я просто завидую: в моем колгоспі нет отделения Универсала :(

А зачем? В моей деревне под названием Одесса тоже давно его нет. Но монино депо, в том числе валютное, можно без комиса снять в A-банке. Там же и налом карту пополнить можно. Что ещё от отделения Универсала требуется?

тануна... валюта в кассе Абанка - тот еще квест. Спрашивал: даже не хотели заказывать под клиента. В более спокойные чем сейчас годы.
Да, наверняка в разных отделениях Абанка по-разному, но лично я вижу в потенциальном кейсе получения валюты с кассы Абанка дичайший гемор. Был опыт.
В добрые мирные времена,когда А банка стала чудить с ставками по 0.01процента в долларе бодро отдавали валюту, кошерными купюрами. Расставались легко. Сейчас нечего там ловить. Очередь пенсов под отделениями платить коммуналку кумарит. Вынес с началом активной войны и папир уж лучше под грушей.
alex lem
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 25.12.08
Подякував: 106 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9802980398049805
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3098, 3099, 3100
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30997 33106440
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 сер, 2022 21:40
airmax78
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1621 11382714
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 23:47
antey1969
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22535496
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3946)
03.08.2022 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.