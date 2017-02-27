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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 сер, 2022 23:30
панове, якщо мова про "зберегти", краще переплатити ті 2 грн (10% - фігня), і отримати готівковий. це для серйозних обьємов.
якщо мова про пару тисяч, то можно поарбітражить, спробувши надурить казино, ризикуючи получити їх гривнями. сумму більше $10к крутить або інсайдер або дурень.
у всіх на гілці власні стратегії.
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Moneta
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Додано: Вів 02 сер, 2022 23:48
Берём 1350 долларов и продаем по 39.6 - 53460 грн
Покупаем на депо по 37.13 - 50125 грн
Разница - 3334.5 грн
Покупаем баксы в обменнике по 40 - 83.36 долларов
Вот вам и 6.17% заработок. Выгодный депо.
ЗЫ. Я таким не занимаюсь )
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Andrey2512
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Додано: Сер 03 сер, 2022 00:58
flysoulfly написав: moveton написав: flysoulfly написав:
я просто завидую: в моем колгоспі нет отделения Универсала
А зачем? В моей деревне под названием Одесса тоже давно его нет. Но монино депо, в том числе валютное, можно без комиса снять в A-банке. Там же и налом карту пополнить можно. Что ещё от отделения Универсала требуется?
тануна... валюта
в кассе Абанка - тот еще квест. Спрашивал: даже не хотели заказывать под клиента. В более спокойные чем сейчас годы.
Да, наверняка в разных отделениях Абанка по-разному, но лично я вижу в потенциальном кейсе получения валюты с кассы Абанка дичайший гемор. Был опыт.
В добрые мирные времена,когда А банка стала чудить с ставками по 0.01процента в долларе бодро отдавали валюту, кошерными купюрами. Расставались легко. Сейчас нечего там ловить. Очередь пенсов под отделениями платить коммуналку кумарит. Вынес с началом активной войны и папир уж лучше под грушей.
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alex lem
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Додано: Сер 03 сер, 2022 04:32
Alex2007 написав:
неужели нельзя уже попросить жену пойти и оформить этот депозит.
1. До тих банків треба їхати!(а вільного часу в дружини 0!)
2. В тих банках треба повністю реєструватись, а це займає купа часу!(а вільного часу в дружини 0!)
3. Треба в тому хоч трохи розумітись/подати заявку, а вони можуть в чергу записати на другий день!(а вільного часу в дружини 0!)
4. Мені не горить! Приїду у відпустку - сам оформлю, або куплю готівки, яка на той час буде пА38))) може)))
Бо бачу, що на он-лайн і по НОРМАЛЬНОМУ курсу чекати в тих банках, які я перелічив раніше(в яких я зареєстрований/маю додатки в смартфоні) - місія нездійсненна!
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