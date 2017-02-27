Evgeny написав:Visky Альтбанк я так понял по их сайту имеет 1 отделение.
Аналогично как и КредитВест банк.Они тоже делают конвертацию
В Киеве - 2 отд., вроде во Львове ещё и ещё где-то. Они правоприемники 2х разноуровневых банков: Кипра и АвтоЗАЗ
они ещё и неосбанком назывались. По данным НБУ это все названия одного и того же банка в разные периоды времени: Перелік усіх назв, які мав банк: Комерційний "АвтоЗАЗбанк" (з 21.10.1991); АБ "АвтоЗАЗбанк" (з 25.02.1994); ВАТ "БАНК КІПРУ" (з 24.12.2008); ПАТ "БАНК КІПРУ" (з 03.06.2010); ПАТ "НЕОС БАНК" (з 03.07.2014); АТ "АЛЬТБАНК" (з 11.11.2016); АТ "АЛЬТБАНК" (з 08.11.2018) https://bank.gov.ua/ua/supervision/regi ... ers/320940 А ещё их до войны хотела купить Укрпочта, но не успели...
те грання та відішліть жону до перевіреного валютника-візьміть по 40,2 та й заспокойтесь. як же Вам тиснуть голову ті грн вже не раз писав-підтримайте державу, що вам їх платить і платників податків, які "прохолоджуються в тилу" - є депо під 18% є ОВДП, валютні та грн, у чому проблема?!
Скільки можна плакатись тут щодня?! ще минулого тижня писав, що народ лляв валюту щодня і лляє досі, бо пірне під 40...
я вообще не могу понять человека. неужели нельзя уже попросить жену пойти и оформить этот депозит.
flysoulfly написав:я просто завидую: в моем колгоспі нет отделения Универсала
А зачем? В моей деревне под названием Одесса тоже давно его нет. Но монино депо, в том числе валютное, можно без комиса снять в A-банке. Там же и налом карту пополнить можно. Что ещё от отделения Универсала требуется?
тануна... валюта в кассе Абанка - тот еще квест. Спрашивал: даже не хотели заказывать под клиента. В более спокойные чем сейчас годы. Да, наверняка в разных отделениях Абанка по-разному, но лично я вижу в потенциальном кейсе получения валюты с кассы Абанка дичайший гемор. Был опыт.
В добрые мирные времена,когда А банка стала чудить с ставками по 0.01процента в долларе бодро отдавали валюту, кошерными купюрами. Расставались легко. Сейчас нечего там ловить. Очередь пенсов под отделениями платить коммуналку кумарит. Вынес с началом активной войны и папир уж лучше под грушей.
Alex2007 написав:неужели нельзя уже попросить жену пойти и оформить этот депозит.
1. До тих банків треба їхати!(а вільного часу в дружини 0!) 2. В тих банках треба повністю реєструватись, а це займає купа часу!(а вільного часу в дружини 0!) 3. Треба в тому хоч трохи розумітись/подати заявку, а вони можуть в чергу записати на другий день!(а вільного часу в дружини 0!) 4. Мені не горить! Приїду у відпустку - сам оформлю, або куплю готівки, яка на той час буде пА38))) може)))
Бо бачу, що на он-лайн і по НОРМАЛЬНОМУ курсу чекати в тих банках, які я перелічив раніше(в яких я зареєстрований/маю додатки в смартфоні) - місія нездійсненна!