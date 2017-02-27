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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9802980398049805>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:00

  Visky написав:Додам АльтБанк - найзагадковіший. Роблять, але ще нема жодного відгуку про операцію


схоже що контора для кварталівців

там і кредити 5-7-9 для своїх
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:21

  Evgeny написав:Visky
Альтбанк я так понял по их сайту имеет 1 отделение.

Аналогично как и КредитВест банк.Они тоже делают конвертацию
В Киеве - 2 отд., вроде во Львове ещё и ещё где-то. Они правоприемники 2х разноуровневых банков: Кипра и АвтоЗАЗ
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:49

  Visky написав:
  Evgeny написав:Visky
Альтбанк я так понял по их сайту имеет 1 отделение.

Аналогично как и КредитВест банк.Они тоже делают конвертацию
В Киеве - 2 отд., вроде во Львове ещё и ещё где-то. Они правоприемники 2х разноуровневых банков: Кипра и АвтоЗАЗ
они ещё и неосбанком назывались.
По данным НБУ это все названия одного и того же банка в разные периоды времени:
Перелік усіх назв, які мав банк: Комерційний "АвтоЗАЗбанк" (з 21.10.1991); АБ "АвтоЗАЗбанк" (з 25.02.1994); ВАТ "БАНК КІПРУ" (з 24.12.2008); ПАТ "БАНК КІПРУ" (з 03.06.2010); ПАТ "НЕОС БАНК" (з 03.07.2014); АТ "АЛЬТБАНК" (з 11.11.2016); АТ "АЛЬТБАНК" (з 08.11.2018)
https://bank.gov.ua/ua/supervision/regi ... ers/320940
А ещё их до войны хотела купить Укрпочта, но не успели...
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:06

  jump написав:
  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:О) Монобанк почав оформлювати валютні акційні ДЕПО )

Ім'я, сестра, ім'я?©
Тьфуууу))
Курс, який, курс?
Який курс пропонують під депо? + разом зі всіма комісіями - який курс виходить?

те грання :shock:
та відішліть жону до перевіреного валютника-візьміть по 40,2 та й заспокойтесь. як же Вам тиснуть голову ті грн :shock: :oops:
вже не раз писав-підтримайте державу, що вам їх платить і платників податків, які "прохолоджуються в тилу" - є депо під 18% є ОВДП, валютні та грн, у чому проблема?!

Скільки можна плакатись тут щодня?!
ще минулого тижня писав, що народ лляв валюту щодня і лляє досі, бо пірне під 40...



я вообще не могу понять человека. неужели нельзя уже попросить жену пойти и оформить этот депозит. :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:30

панове, якщо мова про "зберегти", краще переплатити ті 2 грн (10% - фігня), і отримати готівковий. це для серйозних обьємов.

якщо мова про пару тисяч, то можно поарбітражить, спробувши надурить казино, ризикуючи получити їх гривнями. сумму більше $10к крутить або інсайдер або дурень.

у всіх на гілці власні стратегії.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Берём 1350 долларов и продаем по 39.6 - 53460 грн

Покупаем на депо по 37.13 - 50125 грн
Разница - 3334.5 грн
Покупаем баксы в обменнике по 40 - 83.36 долларов

Вот вам и 6.17% заработок. Выгодный депо.

ЗЫ. Я таким не занимаюсь )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 00:58

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  flysoulfly написав:я просто завидую: в моем колгоспі нет отделения Универсала :(

А зачем? В моей деревне под названием Одесса тоже давно его нет. Но монино депо, в том числе валютное, можно без комиса снять в A-банке. Там же и налом карту пополнить можно. Что ещё от отделения Универсала требуется?

тануна... валюта в кассе Абанка - тот еще квест. Спрашивал: даже не хотели заказывать под клиента. В более спокойные чем сейчас годы.
Да, наверняка в разных отделениях Абанка по-разному, но лично я вижу в потенциальном кейсе получения валюты с кассы Абанка дичайший гемор. Был опыт.
В добрые мирные времена,когда А банка стала чудить с ставками по 0.01процента в долларе бодро отдавали валюту, кошерными купюрами. Расставались легко. Сейчас нечего там ловить. Очередь пенсов под отделениями платить коммуналку кумарит. Вынес с началом активной войны и папир уж лучше под грушей.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 04:32

Все ж дуже просто!©

  Alex2007 написав:неужели нельзя уже попросить жену пойти и оформить этот депозит.

1. До тих банків треба їхати!(а вільного часу в дружини 0!)
2. В тих банках треба повністю реєструватись, а це займає купа часу!(а вільного часу в дружини 0!)
3. Треба в тому хоч трохи розумітись/подати заявку, а вони можуть в чергу записати на другий день!(а вільного часу в дружини 0!)
4. Мені не горить! Приїду у відпустку - сам оформлю, або куплю готівки, яка на той час буде пА38))) може)))

Бо бачу, що на он-лайн і по НОРМАЛЬНОМУ курсу чекати в тих банках, які я перелічив раніше(в яких я зареєстрований/маю додатки в смартфоні) - місія нездійсненна! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 07:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я напишу, що зерновий коридор, що відкрився підтримає гривню. Але найцікавіше буде - якщо відкриється вивезення соняшникової олії морським транспортом.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alex2007 написав:я вообще не могу понять человека. неужели нельзя уже попросить жену пойти и оформить этот депозит.


наверно нельзя...я с трудом могу это сделать

с утра 39,50-40,0
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