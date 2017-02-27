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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 09:00
prodigy написав:
с утра 39,50-40,0
евро 39,70-40,50
Схоже, що навечір дешевше буде.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 09:11
Denik написав:
Я напишу, що зерновий коридор, що відкрився підтримає гривню. Але найцікавіше буде - якщо відкриється вивезення соняшникової олії морським транспортом.
Яким чином, якщо по ньому везуть зерно, оплачене в минулому році? Які Україна мала відправити в лютому?
А цього року половини урожая не буде.
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