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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9802980398049805
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:с утра 39,50-40,0
евро 39,70-40,50

Схоже, що навечір дешевше буде.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:11

  Denik написав:Я напишу, що зерновий коридор, що відкрився підтримає гривню. Але найцікавіше буде - якщо відкриється вивезення соняшникової олії морським транспортом.


Яким чином, якщо по ньому везуть зерно, оплачене в минулому році? Які Україна мала відправити в лютому?

А цього року половини урожая не буде.
Moneta
 
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