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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9803980498059806>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:с утра 39,50-40,0
евро 39,70-40,50

Схоже, що навечір дешевше буде.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:11

  Denik написав:Я напишу, що зерновий коридор, що відкрився підтримає гривню. Але найцікавіше буде - якщо відкриється вивезення соняшникової олії морським транспортом.


Яким чином, якщо по ньому везуть зерно, оплачене в минулому році? Які Україна мала відправити в лютому?

А цього року половини урожая не буде.

Доречі на міжбанку знову нбу продає по 100+ лямів у день із звр. https://index.minfin.com.ua/banks/mb/
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:58

  Успіх написав:1. До тих банків треба їхати!(а вільного часу в дружини 0!)

я вважаю, якщо у людини немає вільного часу, то в цей час у неї є більш прибуткові заняття, і не варто розмінюватися на такі дрібниці як соцдолар.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вести с банковских полей, пришёл только что с укргаза, счета для депо нужные открыли где то час сидел ждал пока они всё сделали очереди не было и говорят, что мол гривну можете положить сейчас, а на межбанке пока не покупаем, но как появиться возможность сразу купим. На когда говорю запланировано появление возможности, сказали пт или с пн, ну вот говорю тогда и я гривну в пн буду готов положить, мало ли говорю какой будет курс межбанка в пн :mrgreen:
Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.
Вот вам и укргаз...
Igor3777
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:03

  Igor3777 написав:Вот вам и укргаз
кургаз самый отстойный банк. Когда то давно покупал валюту онлайн, сумма небольшая в пределах довоенного фонда, мне заблокировали счета. Хорошо отделение было рядом, час сидел пока финмон рожал что не так. Попросили написать объяснительную зачем мне понадобилась валюта.

Были и другие истории попроще, там хоть решалось быстрее, но тоже через визит на поклон (в отделение).

Госменеджмент это перекрашенный в цвета украинского флага совок. Что клиента нужно уважать там не слышали, они только своё начальство уважают. Или скорее ненавидят и боятся, а внешне кажется что уважают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 сер, 2022 10:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:06

  vitaliian написав:
  Igor3777 написав:Вот вам и укргаз
кургаз самый отстойный банк. Когда то давно покупал валюту онлайн, сумма небольшая в пределах довоенного фонда, мне заблокировали счета. Хорошо отделение было рядом, час сидел пока финмон рожал что не так. Попросили написать объяснительную зачем мне понадобилась валюта.

Были и другие истории попроще, но там хоть решалось быстрее, но тоже через визит в отделение.

Госменеджмент это перекрашенный в цвета украинского флага совок. Что клиента нужно уважать там не слышали, они своё начальство уважают.

В целом поддерживаю, но с другой стороны там за шоколадку менеджеры и кассиры порой творят чудеса! :)
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:08

Andrey2512 Красиво,главное,чтобы потом депо вернули,а не обилетили какими-то бумажками-облигашками.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:08

  asti написав:шоколадку менеджеры и кассиры порой творят чудеса
это тоже совок. Ни в одном уважающей себя банке кассир не возьмётся (что то нарушить) за шоколадку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 сер, 2022 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Igor3777 написав:Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.

лох не мамонт
в нормальных обменках 39.8 - любой объем
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:10

  Igor3777 написав:Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.
Вот вам и укргаз...
Естественно нет, кто ж им по 38,3 сдавать-то будет!
(ну разве что конвертационщики в октябре - ноябре) ;)
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