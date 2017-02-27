Схоже, що навечір дешевше буде.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 09:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 03 сер, 2022 09:11
Яким чином, якщо по ньому везуть зерно, оплачене в минулому році? Які Україна мала відправити в лютому?
А цього року половини урожая не буде.
Доречі на міжбанку знову нбу продає по 100+ лямів у день із звр.
Додано: Сер 03 сер, 2022 09:58
Додано: Сер 03 сер, 2022 09:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вести с банковских полей, пришёл только что с укргаза, счета для депо нужные открыли где то час сидел ждал пока они всё сделали очереди не было и говорят, что мол гривну можете положить сейчас, а на межбанке пока не покупаем, но как появиться возможность сразу купим. На когда говорю запланировано появление возможности, сказали пт или с пн, ну вот говорю тогда и я гривну в пн буду готов положить, мало ли говорю какой будет курс межбанка в пн
Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.
Вот вам и укргаз...
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:03
кургаз самый отстойный банк. Когда то давно покупал валюту онлайн, сумма небольшая в пределах довоенного фонда, мне заблокировали счета. Хорошо отделение было рядом, час сидел пока финмон рожал что не так. Попросили написать объяснительную зачем мне понадобилась валюта.
Были и другие истории попроще, там хоть решалось быстрее, но тоже через визит на поклон (в отделение).
Госменеджмент это перекрашенный в цвета украинского флага совок. Что клиента нужно уважать там не слышали, они только своё начальство уважают. Или скорее ненавидят и боятся, а внешне кажется что уважают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 сер, 2022 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:06
В целом поддерживаю, но с другой стороны там за шоколадку менеджеры и кассиры порой творят чудеса!
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:08
Andrey2512 Красиво,главное,чтобы потом депо вернули,а не обилетили какими-то бумажками-облигашками.
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:08
это тоже совок. Ни в одном уважающей себя банке кассир не возьмётся (что то нарушить) за шоколадку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 сер, 2022 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:10
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