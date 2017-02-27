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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 11:05
ScaryBee написав:
я вважаю, якщо у людини немає вільного часу, то в цей час у неї є більш прибуткові заняття, і не варто розмінюватися на такі дрібниці як соцдолар.
За 2к грн відволікатися від важливих справ - смішно )
Igor3777 написав:
Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.
Так они вам с улицы и отдадут ))) При мне дама зашла перевод получить, а ей: выдаем гривной по курсу. Она: я хочу доллары. Можно так? Кассир: А, ну так тоже можно )))
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:19
Denik написав:
Я напишу, що зерновий коридор, що відкрився підтримає гривню. Але найцікавіше буде - якщо відкриється вивезення соняшникової олії морським транспортом.
Сором хоч би мав, скільки людей у гривню загнав.
Ніякі коридори не покриють витрати на тривалу активну війну. Війна - це супердорого.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:24
vitaliian написав: asti написав:
шоколадку менеджеры и кассиры порой творят чудеса
это тоже совок. Ни в одном уважающей себя банке кассир не возьмётся (что то нарушить) за шоколадку.
Да пофиг, совок не совок, главное за шоколадку/))
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:27
asti написав: Igor3777 написав:
Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.
Вот вам и укргаз...
Естественно нет, кто ж им по 38,3 сдавать-то будет!
(ну разве что конвертационщики в октябре - ноябре)
родственники конвертационщиков когда надо будет - за кордоном снимут с карты валютой.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:40
ScaryBee написав: Успіх написав:
1. До тих банків треба їхати!(а вільного часу в дружини 0!)
я вважаю, якщо у людини немає вільного часу, то в цей час у неї є більш прибуткові заняття
, і не варто розмінюватися на такі дрібниці як соцдолар.
у вчительки в декретній відпустці? літом?
дітей бавить.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:06
vitaliian написав: Igor3777 написав:
Вот вам и укргаз
кургаз самый отстойный банк. Когда то давно покупал валюту онлайн, сумма небольшая в пределах довоенного фонда, мне заблокировали счета. Хорошо отделение было рядом, час сидел пока финмон рожал что не так. Попросили написать объяснительную зачем мне понадобилась валюта.
Были и другие истории попроще, там хоть решалось быстрее, но тоже через визит на поклон (в отделение).
Госменеджмент это перекрашенный в цвета украинского флага совок. Что клиента нужно уважать там не слышали, они только своё начальство уважают. Или скорее ненавидят и боятся, а внешне кажется что уважают.
многое зависит от нач. отделения и ващих личных отношений с ним ))
в Укргазе мне делали индивидуальное предложение 4,5% в евро на полгода на сумме от 50к (чтобы не забирал, по банкам выше 2,5% не было)...меня это устроило, у тому же евро подрос еще на 6-7%, в итоге вышло 10% в валюте (в евро) за полгода )))
но потом этот человек ушел в другое отделение и я перешел туда на обслуживание, потому что здесь меня "перестали замечать", пришлось напомнить о том что несколько лет держал там суммы от 100к скв
совок натуральный-это Ощад, хотя и там есть нормальные сотрудники, просто если ты добиваешься к себе специального отношения, то это может тебе чего-то стоить (может замуж хотят???)
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:07
asti написав:
vitaliian написав: Igor3777 написав:
Вот вам и укргаз
кургаз самый отстойный банк. Когда то давно покупал валюту онлайн, сумма небольшая в пределах довоенного фонда, мне заблокировали счета. Хорошо отделение было рядом, час сидел пока финмон рожал что не так. Попросили написать объяснительную зачем мне понадобилась валюта.
Были и другие истории попроще, но там хоть решалось быстрее, но тоже через визит в отделение.
Госменеджмент это перекрашенный в цвета украинского флага совок. Что клиента нужно уважать там не слышали, они своё начальство уважают.
В целом поддерживаю, но с другой стороны там за шоколадку менеджеры и кассиры порой творят чудеса!
а если еще в ресторан пригласить, то вообще))
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:17
vitaliian написав: asti написав:
шоколадку менеджеры и кассиры порой творят чудеса
это тоже совок. Ни в одном уважающей себя банке кассир
не возьмётся (что то нарушить) за шоколадку.
шоколадка- условность
просто, если ты делаешь людям доброе дело, то они тебе тоже (иногда)
на пример, мне звонят и просят открыть депозит в валюте (в том же Укргазе), 2017
говорю, что у меня и так там больше 100к...
-ну хотя бы на месяц (это 2 долл доход)-отвечаю,
что дам 5, только отстань,
- срочно надо-выручай
-хорошо, только у меня пачка синих(новеших), если вернете другими-устрою скандал,
выручил, вернули новыми, но пришлось напомнить
кассир может себя уважать? за что...
ниже кассира, только уборщица
многие знакомые кассиры ушли из гос.банков в частные обменики
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:18
alfredhaos написав:
На чем курс вниз летит? Неужели забрали циферки с улицы и народ уже не бегает в поисках долярчиков?
на информации
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