Додано: Сер 03 сер, 2022 12:06

vitaliian написав: Igor3777 написав: Вот вам и укргаз Вот вам и укргаз кургаз самый отстойный банк. Когда то давно покупал валюту онлайн, сумма небольшая в пределах довоенного фонда, мне заблокировали счета. Хорошо отделение было рядом, час сидел пока финмон рожал что не так. Попросили написать объяснительную зачем мне понадобилась валюта.



Были и другие истории попроще, там хоть решалось быстрее, но тоже через визит на поклон (в отделение).



Госменеджмент это перекрашенный в цвета украинского флага совок. Что клиента нужно уважать там не слышали, они только своё начальство уважают. Или скорее ненавидят и боятся, а внешне кажется что уважают. кургаз самый отстойный банк. Когда то давно покупал валюту онлайн, сумма небольшая в пределах довоенного фонда, мне заблокировали счета. Хорошо отделение было рядом, час сидел пока финмон рожал что не так. Попросили написать объяснительную зачем мне понадобилась валюта.Были и другие истории попроще, там хоть решалось быстрее, но тоже через визит на поклон (в отделение).Госменеджмент это перекрашенный в цвета украинского флага совок. Что клиента нужно уважать там не слышали, они только своё начальство уважают. Или скорее ненавидят и боятся, а внешне кажется что уважают.

многое зависит от нач. отделения и ващих личных отношений с ним ))в Укргазе мне делали индивидуальное предложение 4,5% в евро на полгода на сумме от 50к (чтобы не забирал, по банкам выше 2,5% не было)...меня это устроило, у тому же евро подрос еще на 6-7%, в итоге вышло 10% в валюте (в евро) за полгода )))но потом этот человек ушел в другое отделение и я перешел туда на обслуживание, потому что здесь меня "перестали замечать", пришлось напомнить о том что несколько лет держал там суммы от 100к сквсовок натуральный-это Ощад, хотя и там есть нормальные сотрудники, просто если ты добиваешься к себе специального отношения, то это может тебе чего-то стоить (может замуж хотят???)