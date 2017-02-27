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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9804980598069807>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ScaryBee написав:я вважаю, якщо у людини немає вільного часу, то в цей час у неї є більш прибуткові заняття, і не варто розмінюватися на такі дрібниці як соцдолар.

За 2к грн відволікатися від важливих справ - смішно )
  Igor3777 написав:Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.

Так они вам с улицы и отдадут ))) При мне дама зашла перевод получить, а ей: выдаем гривной по курсу. Она: я хочу доллары. Можно так? Кассир: А, ну так тоже можно )))
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:19

  Denik написав:Я напишу, що зерновий коридор, що відкрився підтримає гривню. Але найцікавіше буде - якщо відкриється вивезення соняшникової олії морським транспортом.

Сором хоч би мав, скільки людей у гривню загнав.
Ніякі коридори не покриють витрати на тривалу активну війну. Війна - це супердорого.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:24

  vitaliian написав:
  asti написав:шоколадку менеджеры и кассиры порой творят чудеса
это тоже совок. Ни в одном уважающей себя банке кассир не возьмётся (что то нарушить) за шоколадку.
Да пофиг, совок не совок, главное за шоколадку/)) :)
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:27

  asti написав:
  Igor3777 написав:Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.
Вот вам и укргаз...
Естественно нет, кто ж им по 38,3 сдавать-то будет!
(ну разве что конвертационщики в октябре - ноябре)
родственники конвертационщиков когда надо будет - за кордоном снимут с карты валютой.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:40

  ScaryBee написав:
  Успіх написав:1. До тих банків треба їхати!(а вільного часу в дружини 0!)

я вважаю, якщо у людини немає вільного часу, то в цей час у неї є більш прибуткові заняття, і не варто розмінюватися на такі дрібниці як соцдолар.

у вчительки в декретній відпустці? літом?
дітей бавить.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:52

На чем курс вниз летит? Неужели забрали циферки с улицы и народ уже не бегает в поисках долярчиков? :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:06

  vitaliian написав:
  Igor3777 написав:Вот вам и укргаз
кургаз самый отстойный банк. Когда то давно покупал валюту онлайн, сумма небольшая в пределах довоенного фонда, мне заблокировали счета. Хорошо отделение было рядом, час сидел пока финмон рожал что не так. Попросили написать объяснительную зачем мне понадобилась валюта.

Были и другие истории попроще, там хоть решалось быстрее, но тоже через визит на поклон (в отделение).

Госменеджмент это перекрашенный в цвета украинского флага совок. Что клиента нужно уважать там не слышали, они только своё начальство уважают. Или скорее ненавидят и боятся, а внешне кажется что уважают.


многое зависит от нач. отделения и ващих личных отношений с ним ))
в Укргазе мне делали индивидуальное предложение 4,5% в евро на полгода на сумме от 50к (чтобы не забирал, по банкам выше 2,5% не было)...меня это устроило, у тому же евро подрос еще на 6-7%, в итоге вышло 10% в валюте (в евро) за полгода )))

но потом этот человек ушел в другое отделение и я перешел туда на обслуживание, потому что здесь меня "перестали замечать", пришлось напомнить о том что несколько лет держал там суммы от 100к скв

совок натуральный-это Ощад, хотя и там есть нормальные сотрудники, просто если ты добиваешься к себе специального отношения, то это может тебе чего-то стоить (может замуж хотят???)
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:07

  asti написав:
  vitaliian написав:
  Igor3777 написав:Вот вам и укргаз
кургаз самый отстойный банк. Когда то давно покупал валюту онлайн, сумма небольшая в пределах довоенного фонда, мне заблокировали счета. Хорошо отделение было рядом, час сидел пока финмон рожал что не так. Попросили написать объяснительную зачем мне понадобилась валюта.

Были и другие истории попроще, но там хоть решалось быстрее, но тоже через визит в отделение.

Госменеджмент это перекрашенный в цвета украинского флага совок. Что клиента нужно уважать там не слышали, они своё начальство уважают.

В целом поддерживаю, но с другой стороны там за шоколадку менеджеры и кассиры порой творят чудеса! :)


а если еще в ресторан пригласить, то вообще))
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:17

  vitaliian написав:
  asti написав:шоколадку менеджеры и кассиры порой творят чудеса
это тоже совок. Ни в одном уважающей себя банке кассир не возьмётся (что то нарушить) за шоколадку.


шоколадка- условность

просто, если ты делаешь людям доброе дело, то они тебе тоже (иногда) :mrgreen:

на пример, мне звонят и просят открыть депозит в валюте (в том же Укргазе), 2017

говорю, что у меня и так там больше 100к...
-ну хотя бы на месяц (это 2 долл доход)-отвечаю,
что дам 5, только отстань,
- срочно надо-выручай
-хорошо, только у меня пачка синих(новеших), если вернете другими-устрою скандал,
выручил, вернули новыми, но пришлось напомнить

кассир может себя уважать? за что...
ниже кассира, только уборщица

многие знакомые кассиры ушли из гос.банков в частные обменики
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:18

  alfredhaos написав:На чем курс вниз летит? Неужели забрали циферки с улицы и народ уже не бегает в поисках долярчиков? :mrgreen:


на информации
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