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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 12:21
prodigy написав: asti написав: vitaliian написав:
Вот вам и укргаз. Кургаз самый отстойный банк.
В целом поддерживаю, но с другой стороны там за шоколадку менеджеры и кассиры порой творят чудеса!
а если еще в ресторан пригласить, то вообще))
Вас, с вашими суммами начальники отделений
должны сами туда водить!
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:22
Интересно, будет сегодня отскок от 39 или нет?
Львов вроде начал разворачиваться//)
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:23
prodigy написав: alfredhaos написав:
На чем курс вниз летит?
на информации
На какой именно?
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asti
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:30
Andrey2512 написав:
За 2к грн відволікатися від важливих справ - смішно
ScaryBee написав:
я вважаю, якщо у людини немає вільного часу, то в цей час у неї є більш прибуткові заняття, і не варто розмінюватися на такі дрібниці як соцдолар.
)
Діти!
Жодні папірці не вартують навіть їхнього нігтика!
ДумайТЕ!©
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:41
flysoulfly написав: asti написав: Igor3777 написав:
Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.
Вот вам и укргаз...
Естественно нет, кто ж им по 38,3 сдавать-то будет!
(ну разве что конвертационщики в октябре - ноябре)
родственники конвертационщиков когда надо будет - за кордоном снимут с карты валютой.
Карту пластиковую укргаз валютную не даёт при открытии депо, только счёт открывают )))
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:50
asti отскок будет в любом случае, желающие слиться по 39 и потом откупаться по 41 закончатся)), а на сдающих по 100$ оборот не сделаешь.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:57
alfredhaos написав:
На чем курс вниз летит? Неужели забрали циферки с улицы и народ уже не бегает в поисках долярчиков?
Ви не повірите!!!
Але мав сьогодні випадкову розмову з побратимом...
Так от - він каже, що перекинув товаришу гривню, щоб той йому купив доляри...
А товариш його їздить на вантажній автівці по роботі.... - і каже, вибачай, та їду, дивлюсь всюди обмінки закриті, бо табло або не світиться, або на них світиться "Слава Україні!"
Тож я, як сказав, що то такий закон прийняли, що заборонили обмінкам світити на табло курс - то він був шоці!!!
- а чому?
- а для чого?
Не міг надивуватись!
Так що, як бачимо - трохи реально допомагає це знижувати курс
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:59
Igor3777 написав:
Карту пластиковую укргаз валютную не даёт при открытии депо, только счёт открывают )))
це новим чи діючим клієнтам? не знаю... в мене тут є $карта.
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ЛОБ
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