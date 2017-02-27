Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 12:22
Интересно, будет сегодня отскок от 39 или нет?
Львов вроде начал разворачиваться//)
asti
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:23
prodigy написав: alfredhaos написав:
На чем курс вниз летит?
на информации
На какой именно?
asti
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:41
flysoulfly написав: asti написав: Igor3777 написав:
Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.
Вот вам и укргаз...
Естественно нет, кто ж им по 38,3 сдавать-то будет!
(ну разве что конвертационщики в октябре - ноябре)
родственники конвертационщиков когда надо будет - за кордоном снимут с карты валютой.
Карту пластиковую укргаз валютную не даёт при открытии депо, только счёт открывают )))
Igor3777
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:50
asti отскок будет в любом случае, желающие слиться по 39 и потом откупаться по 41 закончатся)), а на сдающих по 100$ оборот не сделаешь.
rapyd777
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:57
alfredhaos написав:
На чем курс вниз летит? Неужели забрали циферки с улицы и народ уже не бегает в поисках долярчиков?
Ви не повірите!!!
Але мав сьогодні випадкову розмову з побратимом...
Так от - він каже, що перекинув товаришу гривню, щоб той йому купив доляри...
А товариш його їздить на вантажній автівці по роботі.... - і каже, вибачай, та їду, дивлюсь всюди обмінки закриті, бо табло або не світиться, або на них світиться "Слава Україні!"
Тож я, як сказав, що то такий закон прийняли, що заборонили обмінкам світити на табло курс - то він був шоці!!!
- а чому?
- а для чого?
Не міг надивуватись!
Так що, як бачимо - трохи реально допомагає це знижувати курс
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:59
Igor3777 написав:
Карту пластиковую укргаз валютную не даёт при открытии депо, только счёт открывают )))
це новим чи діючим клієнтам? не знаю... в мене тут є $карта.
flysoulfly
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:15
asti написав:
Интересно, будет сегодня отскок от 39 или нет?
Львов вроде начал разворачиваться//)
продав зранку на хліб насущний сотку ПА39.5 в ПУМБі, от і розвертається
https://fi202x.blogspot.com/2022/07/2-2022.html
flyman
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:21
xio13
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:29
xio13 написав:
Це блог якогось бомжа?
А що на хліб насущний більше потрібно?
Пан осетрину на обід має?
flyman
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