Evgeny написав:Моно немного снизил курс продажи доллара с 37,90 до 37,50
Самых нетерпеливых уже накормили социальным долларом.
Ну от! А то мені тут деякі розказували... - купи пА42 і заспокійся! - купи па41 - купи пА40 ....а я? - а я ще не купив і депо "лоШАРА" ще не відкрив! Чекаю, поки все стадо корівок підійде поближче Хоча, може і в моню запхаю...
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 03 сер, 2022 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............03.08.2022.........04.08.2022 дата розрахунку.............02.08.2022..........03.08.2022 Євро................................37,3804...............37,2488...-0.35% Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0186 (вчера 1.0222).
Индекс доллара DXY в 15-00 106.16 (вчера 105.58) От вчерашнего минимума, который был достигнут утром оторвались весьма резво.
должна быть неделя в этом месяце 37,50 А дальше, кто не успел, тот опоздал. Встречаем осень с курсами 45, а потом и 50 увидим под ёлочку и первые буржуйки в многокв. домах. Хотя там писали, где курс 36,5 про который я заявлял, так я купил в конце июля 1350дол. по 36.9. В августе буду смотреть по какому курсу купить лучше.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 03 сер, 2022 14:35, всього редагувалось 2 разів.
В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.
«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».