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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9806980798089809>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:48

  flyman написав:
  asti написав:Интересно, будет сегодня отскок от 39 или нет?
Львов вроде начал разворачиваться//)

продав зранку на хліб насущний сотку ПА39.5 в ПУМБі, от і розвертається
https://fi202x.blogspot.com/2022/07/2-2022.html


Кредитный отдел любого банка просто рыдает
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:53

Сеть обменок Киева.
Нормальные крос-курсы кому надо.
Я пользовался их услугами.


https://t.me/kate_currency
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:54

  asti написав:Интересно, будет сегодня отскок от 39 или нет?

а що вже скучили? :)
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:03

Моно немного снизил курс продажи доллара с 37,90 до 37,50

Самых нетерпеливых уже накормили социальным долларом.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:16

Evgeny При теперішньому розкладі, коли курс гот. $ і сам падає в напрямку 37,5, конвертаційне депо стає неактуальним
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:18

Думаю! Дію! Багатію!©)))

  Evgeny написав:Моно немного снизил курс продажи доллара с 37,90 до 37,50

Самых нетерпеливых уже накормили социальным долларом.

Ну от!
А то мені тут деякі розказували...
- купи пА42 і заспокійся!
- купи па41
- купи пА40
....а я? - а я ще не купив і депо "лоШАРА" ще не відкрив! :mrgreen:
Чекаю, поки все стадо корівок підійде поближче :mrgreen:
Хоча, може і в моню запхаю... :oops: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 03 сер, 2022 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Запорожье
🇺🇸USD 38.90 39.20
🇪🇺EUR 39.40 39.80
Гурман
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:26

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............03.08.2022.........04.08.2022
дата розрахунку.............02.08.2022..........03.08.2022
Євро................................37,3804...............37,2488...-0.35%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0186 (вчера 1.0222).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.16 (вчера 105.58)
От вчерашнего минимума, который был достигнут утром оторвались весьма резво.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:29

должна быть неделя в этом месяце 37,50
А дальше, кто не успел, тот опоздал. Встречаем осень с курсами 45, а потом и 50 увидим под ёлочку и первые буржуйки в многокв. домах.
Хотя там писали, где курс 36,5 про который я заявлял, так я купил в конце июля 1350дол. по 36.9. В августе буду смотреть по какому курсу купить лучше.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 03 сер, 2022 14:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:33

В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.

«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».

Xenon
 
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