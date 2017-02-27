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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 98079808980998109811>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:37

  Успіх написав:
  Evgeny написав:Моно немного снизил курс продажи доллара с 37,90 до 37,50

Самых нетерпеливых уже накормили социальным долларом.

Ну от!
А то мені тут деякі розказували...
- купи пА42 і заспокійся!
- купи па41
- купи пА40
....а я? - а я ще не купив і депо "лоШАРА" ще не відкрив! :mrgreen:
Чекаю, поки все стадо корівок підійде поближче :mrgreen:
Хоча, може і в моню запхаю... :oops: :mrgreen:


главное, в порыве эйфории гривнепатриотизма не профукать момент низких курсов.
обменники в телеграмме не сообщат, где дно. :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 03 сер, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:38

  Xenon написав:
В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.

«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».


конгеніально!
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:должна быть неделя в этом месяце 37,50
А дальше, кто не успел, тот опаздал. Встречаем осень с курсами 45, а потом и 50 увидив под ёлочку и первые буржейки в многокв. домах.
Хотя там писали, где курс 36,5 про который я заявлял, так я купил полтийник по 36.9.
Закрылся на неопределенный срок ТЦ Оушен Плаза в Киеве, один из самых популярных и загруженных до 24.02., полагаю прикинули коммунальные в т.ч. отопление на процент занятых площадей и поток клиентов. Готовь сани летом...

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Setsib
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:46

:shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 03 сер, 2022 15:10, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:49

Що забагато, то не здорово!©

  Alex2007 написав:
  Успіх написав:
  Evgeny написав:Моно немного снизил курс продажи доллара с 37,90 до 37,50

Самых нетерпеливых уже накормили социальным долларом.

Ну от!
А то мені тут деякі розказували...
- купи пА42 і заспокійся!
- купи па41
- купи пА40
....а я? - а я ще не купив і депо "лоШАРА" ще не відкрив! :mrgreen:
Чекаю, поки все стадо корівок підійде поближче :mrgreen:
Хоча, може і в моню запхаю... :oops: :mrgreen


главное, в порыве эйфории гривнепатриотизма не профукать момент низких курсов.
обменники в телеграмме не сообщат, где дно. :lol:

Та вже достаньо мого патріотизму на вогневій!
Ще як гривневі депозити/ОВДП почну відкривати/брати - то вже буде занадто! :D
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:50

  Setsib написав:
Игорь Алексеевич написав:должна быть неделя в этом месяце 37,50
А дальше, кто не успел, тот опаздал. Встречаем осень с курсами 45, а потом и 50 увидив под ёлочку и первые буржейки в многокв. домах.
Хотя там писали, где курс 36,5 про который я заявлял, так я купил полтийник по 36.9.
Закрылся на неопределенный срок ТЦ Оушен Плаза в Киеве, один из самых популярных и загруженных до 24.02., полагаю прикинули коммунальные в т.ч. отопление на процент занятых площадей и поток клиентов. Готовь сани летом...

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Контрольный пакет в ТРЦ еще несколько лет назад официально принадлежал российским собственникам — семье и партнерам Аркадия Ротенберга, олигарха и друга Владимира Путина.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

І, вибачайте, що мене зараз забагато на форумі))
Так як ми готуємось до наступу!))

...чи до відступу🤔

Коротше, до чогось готуємось :mrgreen:


п.с.
А коли невизначеність/невідомість, то трохи зриває башню... :D
Башню танка - а ви що подумали? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alex2007 написав:обменники в телеграмме не сообщат, где дно.
Поэтому вся надежда только на вас
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:21

  flyman написав:
  Xenon написав:
В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.

«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».


конгеніально!

Это автоматически снизит спрос на валюту минимум на 10%. Некоторые сферы импорта (не критического уровня) это сразу почувствуют.
Плюс этот налог, как я понял, запланирован сразу на конвертацию (т.е. покупку) валюты. :roll:
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:34

  Victor8 написав:
  flyman написав:
  Xenon написав:В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.

«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».


конгеніально!

Это автоматически снизит спрос на валюту минимум на 10%. Некоторые сферы импорта (не критического уровня) это сразу почувствуют.
Плюс этот налог, как я понял, запланирован сразу на конвертацию (т.е. покупку) валюты. :roll:

Автоматом +10% до інфляції. Це перемога!
Чи попит впаде, тут бабка надвоє гадала.
Зате попит на готівкову валюту ще більш виросте, заодно і контрабас.
Йдемо в совок семимильними кроками, тавагіщі.
flyman
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