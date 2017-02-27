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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:37
Успіх написав: Evgeny написав:
Моно немного снизил курс продажи доллара с 37,90 до 37,50Самых нетерпеливых уже накормили социальным долларом.
Ну от!
А то мені тут деякі розказували...
- купи пА42 і заспокійся!
- купи па41
- купи пА40
....а я? - а я ще не купив і депо "лоШАРА" ще не відкрив!
Чекаю, поки все стадо корівок підійде поближче
Хоча, може і в моню запхаю...
главное, в порыве эйфории гривнепатриотизма не профукать момент низких курсов.
обменники в телеграмме не сообщат, где дно.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Сер 03 сер, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:38
Xenon написав:
В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.
«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».
конгеніально!
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flyman
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:38
Игорь Алексеевич написав:должна быть неделя в этом месяце 37,50
А дальше, кто не успел, тот опаздал. Встречаем осень с курсами 45, а потом и 50 увидив под ёлочку и первые буржейки в многокв. домах.
Хотя там писали, где курс 36,5 про который я заявлял, так я купил полтийник по 36.9.
Закрылся на неопределенный срок ТЦ Оушен Плаза в Киеве, один из самых популярных и загруженных до 24.02., полагаю прикинули коммунальные в т.ч. отопление на процент занятых площадей и поток клиентов. Готовь сани летом...
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Setsib
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:46
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 03 сер, 2022 15:10, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:49
Alex2007 написав: Успіх написав: Evgeny написав:
Моно немного снизил курс продажи доллара с 37,90 до 37,50Самых нетерпеливых уже накормили социальным долларом.
Ну от!
А то мені тут деякі розказували...
- купи пА42 і заспокійся!
- купи па41
- купи пА40
....а я? - а я ще не купив і депо "лоШАРА" ще не відкрив!
Чекаю, поки все стадо корівок підійде поближче
Хоча, може і в моню запхаю...
:mrgreen
главное, в порыве эйфории гривнепатриотизма не профукать момент низких курсов.
обменники в телеграмме не сообщат, где дно.
Та вже достаньо мого патріотизму на вогневій!
Ще як гривневі депозити/ОВДП почну відкривати/брати - то вже буде занадто!
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:50
Setsib написав:
Игорь Алексеевич написав:должна быть неделя в этом месяце 37,50
А дальше, кто не успел, тот опаздал. Встречаем осень с курсами 45, а потом и 50 увидив под ёлочку и первые буржейки в многокв. домах.
Хотя там писали, где курс 36,5 про который я заявлял, так я купил полтийник по 36.9.
Закрылся на неопределенный срок ТЦ Оушен Плаза в Киеве, один из самых популярных и загруженных до 24.02., полагаю прикинули коммунальные в т.ч. отопление на процент занятых площадей и поток клиентов. Готовь сани летом...
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Контрольный пакет в ТРЦ еще несколько лет назад официально принадлежал российским собственникам — семье и партнерам Аркадия Ротенберга, олигарха и друга Владимира Путина.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:54
І, вибачайте, що мене зараз забагато на форумі))
Так як ми готуємось до наступу!))
...чи до відступу🤔
Коротше, до чогось готуємось
п.с.
А коли невизначеність/невідомість, то трохи зриває башню...
Башню танка - а ви що подумали?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:04
Alex2007 написав:
обменники в телеграмме не сообщат, где дно.
Поэтому вся надежда только на вас
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:21
flyman написав: Xenon написав:
В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.
«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».
конгеніально!
Это автоматически снизит спрос на валюту минимум на 10%. Некоторые сферы импорта (не критического уровня) это сразу почувствуют.
Плюс этот налог, как я понял, запланирован сразу на конвертацию (т.е. покупку) валюты.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:34
Victor8 написав: flyman написав: Xenon написав:В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.
«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг
».
конгеніально!
Это автоматически снизит спрос на валюту минимум на 10%. Некоторые сферы импорта (не критического уровня) это сразу почувствуют.
Плюс этот налог, как я понял, запланирован сразу на конвертацию (т.е. покупку) валюты.
Автоматом +10% до інфляції. Це перемога!
Чи попит впаде, тут бабка надвоє гадала.
Зате попит на готівкову валюту ще більш виросте, заодно і контрабас.
Йдемо в совок семимильними кроками, тавагіщі.
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