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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9808980998109811>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:36

это наверное коснётся покупок на алиекспресс,ебей.Той же рекламы в Гугл.
Если это про бытовую технику и авто в салоны то это +10 к их цене.
Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.
То полгода озолачивали карточных туристов,прокрутчиков бинансов то теперь такие драконовские меры.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:57

  Victor8 написав:Это автоматически снизит спрос на валюту минимум на 10%. Некоторые сферы импорта (не критического уровня) это сразу почувствуют.
Плюс этот налог, как я понял, запланирован сразу на конвертацию (т.е. покупку) валюты. :roll:

нічого "автоматично" не знизиться. ви просто "автоматично" будете на 10% більше платити за всі товари.
25% падіння на курсі + 25% інфляція+ 10% додатковий податок
відчуваєте покращення?
  konstantin kirovograd написав:Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.

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Востаннє редагувалось bamper в Сер 03 сер, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:59

  konstantin kirovograd написав:это наверное коснётся покупок на алиекспресс,ебей.Той же рекламы в Гугл.
Если это про бытовую технику и авто в салоны то это +10 к их цене.
Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.
То полгода озолачивали карточных туристов,прокрутчиков бинансов то теперь такие драконовские меры.

скоріш за все тільки тих товарів і послуг, які підлягали оподаткуванню.
  flyman написав:Автоматом +10% до інфляції. Це перемога!
Чи попит впаде, тут бабка надвоє гадала.
Зате попит на готівкову валюту ще більш виросте, заодно і контрабас.
Йдемо в совок семимильними кроками, тавагіщі.

при чому тут совок? Дефіцит бюджету за рахунок чого покривати? Ви ж платити податки не хочете!
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:02

  bamper написав:
  Victor8 написав:Это автоматически снизит спрос на валюту минимум на 10%. Некоторые сферы импорта (не критического уровня) это сразу почувствуют.
Плюс этот налог, как я понял, запланирован сразу на конвертацию (т.е. покупку) валюты. :roll:

нічого "автоматично" не знизиться. ви просто "автоматично" будете на 10% більше платити за всі товари.
25% падіння на курсі + 25% інфляція+ 10% додатковий податок
відчуваєте покращення?
  konstantin kirovograd написав:Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.

непрофесійність
відчуття безнаказоності
безвідповідальність за свої дії


інфляція вже на рівні 30-40% з початку війни
koder
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:02

  flyman написав:
  Victor8 написав:
Это автоматически снизит спрос на валюту минимум на 10%. Некоторые сферы импорта (не критического уровня) это сразу почувствуют.
Плюс этот налог, как я понял, запланирован сразу на конвертацию (т.е. покупку) валюты. :roll:

Автоматом +10% до інфляції. Це перемога!
Чи попит впаде, тут бабка надвоє гадала.
Зате попит на готівкову валюту ще більш виросте, заодно і контрабас.
Йдемо в совок семимильними кроками, тавагіщі.

В общем эти 10% "упадут" дополнительно на плечи конечного потребителя (покупателя). Но, если денег у потребителя больше не станет (в гривнах), то тогда он вынужденно сократит на 10% потребление.
А мы знаем, что происходит, когда сокращается потребление - ничего хорошего...
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:03

  ScaryBee написав:
  konstantin kirovograd написав:это наверное коснётся покупок на алиекспресс,ебей.Той же рекламы в Гугл.
Если это про бытовую технику и авто в салоны то это +10 к их цене.
Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.
То полгода озолачивали карточных туристов,прокрутчиков бинансов то теперь такие драконовские меры.

скоріш за все тільки тих товарів і послуг, які підлягали оподаткуванню.
  flyman написав:Автоматом +10% до інфляції. Це перемога!
Чи попит впаде, тут бабка надвоє гадала.
Зате попит на готівкову валюту ще більш виросте, заодно і контрабас.
Йдемо в совок семимильними кроками, тавагіщі.

при чому тут совок? Дефіцит бюджету за рахунок чого покривати? Ви ж платити податки не хочете!

А что, НБУ и банки будут эти 10% перенаправлять моментально в бюджет? :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:05

  ScaryBee написав:
  konstantin kirovograd написав:это наверное коснётся покупок на алиекспресс,ебей.Той же рекламы в Гугл.
Если это про бытовую технику и авто в салоны то это +10 к их цене.
Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.
То полгода озолачивали карточных туристов,прокрутчиков бинансов то теперь такие драконовские меры.

скоріш за все тільки тих товарів і послуг, які підлягали оподаткуванню.
  flyman написав:Автоматом +10% до інфляції. Це перемога!
Чи попит впаде, тут бабка надвоє гадала.
Зате попит на готівкову валюту ще більш виросте, заодно і контрабас.
Йдемо в совок семимильними кроками, тавагіщі.

при чому тут совок? Дефіцит бюджету за рахунок чого покривати? Ви ж платити податки не хочете!

А хто хоче? Де ці мазохісти? В сліпих трастах? В Омані?
О любитель податків платити знайшовся.
Звичайно, що ще більшими податками наповнювати бюджет:
Щоб корова менше їла і більше давала молока її потрібно менше годувати і більше доїти.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 сер, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:07

Мы с раши смеёмся, что они не видели в жизни стиральных машин, но +10, плюс инфляция, падение курса и т.д., то мы тоже превратимся в дикарей. :(
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 03 сер, 2022 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

завтра 38 буде
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