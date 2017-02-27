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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:36
это наверное коснётся покупок на алиекспресс,ебей.Той же рекламы в Гугл.
Если это про бытовую технику и авто в салоны то это +10 к их цене.
Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.
То полгода озолачивали карточных туристов,прокрутчиков бинансов то теперь такие драконовские меры.
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:56
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:57
Victor8 написав:
Это автоматически снизит спрос на валюту минимум на 10%. Некоторые сферы импорта (не критического уровня) это сразу почувствуют.
Плюс этот налог, как я понял, запланирован сразу на конвертацию (т.е. покупку) валюты.
нічого "автоматично" не знизиться. ви просто "автоматично" будете на 10% більше платити за всі товари.
25% падіння на курсі + 25% інфляція+ 10% додатковий податок
відчуваєте покращення?
konstantin kirovograd написав:
Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.
непрофесійність
відчуття безнаказоності
безвідповідальність за свої дії
Востаннє редагувалось bamper
в Сер 03 сер, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:59
konstantin kirovograd написав:
это наверное коснётся покупок на алиекспресс,ебей.Той же рекламы в Гугл.
Если это про бытовую технику и авто в салоны то это +10 к их цене.
Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.
То полгода озолачивали карточных туристов,прокрутчиков бинансов то теперь такие драконовские меры.
скоріш за все тільки тих товарів і послуг, які підлягали оподаткуванню.
flyman написав:
Автоматом +10% до інфляції. Це перемога!
Чи попит впаде, тут бабка надвоє гадала.
Зате попит на готівкову валюту ще більш виросте, заодно і контрабас.
Йдемо в совок семимильними кроками, тавагіщі.
при чому тут совок? Дефіцит бюджету за рахунок чого покривати? Ви ж платити податки не хочете!
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:02
bamper написав: Victor8 написав:
Это автоматически снизит спрос на валюту минимум на 10%. Некоторые сферы импорта (не критического уровня) это сразу почувствуют.
Плюс этот налог, как я понял, запланирован сразу на конвертацию (т.е. покупку) валюты.
нічого "автоматично" не знизиться. ви просто "автоматично" будете на 10% більше платити за всі товари.
25% падіння на курсі + 25% інфляція+ 10% додатковий податок
відчуваєте покращення?
konstantin kirovograd написав:
Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.
непрофесійність
відчуття безнаказоності
безвідповідальність за свої дії
інфляція вже на рівні 30-40% з початку війни
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:02
flyman написав: Victor8 написав:
Это автоматически снизит спрос на валюту минимум на 10%. Некоторые сферы импорта (не критического уровня) это сразу почувствуют.
Плюс этот налог, как я понял, запланирован сразу на конвертацию (т.е. покупку) валюты.
Автоматом +10% до інфляції. Це перемога!
Чи попит впаде, тут бабка надвоє гадала.
Зате попит на готівкову валюту ще більш виросте, заодно і контрабас.
Йдемо в совок семимильними кроками, тавагіщі.
В общем эти 10% "упадут" дополнительно на плечи конечного потребителя (покупателя). Но, если денег у потребителя больше не станет (в гривнах), то тогда он вынужденно сократит на 10% потребление.
А мы знаем, что происходит, когда сокращается потребление - ничего хорошего...
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:03
ScaryBee написав: konstantin kirovograd написав:
это наверное коснётся покупок на алиекспресс,ебей.Той же рекламы в Гугл.
Если это про бытовую технику и авто в салоны то это +10 к их цене.
Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.
То полгода озолачивали карточных туристов,прокрутчиков бинансов то теперь такие драконовские меры.
скоріш за все тільки тих товарів і послуг, які підлягали оподаткуванню.
flyman написав:
Автоматом +10% до інфляції. Це перемога!
Чи попит впаде, тут бабка надвоє гадала.
Зате попит на готівкову валюту ще більш виросте, заодно і контрабас.
Йдемо в совок семимильними кроками, тавагіщі.
при чому тут совок? Дефіцит бюджету за рахунок чого покривати? Ви ж платити податки не хочете!
А что, НБУ и банки будут эти 10% перенаправлять моментально в бюджет?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:05
ScaryBee написав: konstantin kirovograd написав:
это наверное коснётся покупок на алиекспресс,ебей.Той же рекламы в Гугл.
Если это про бытовую технику и авто в салоны то это +10 к их цене.
Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.
То полгода озолачивали карточных туристов,прокрутчиков бинансов то теперь такие драконовские меры.
скоріш за все тільки тих товарів і послуг, які підлягали оподаткуванню.
flyman написав:
Автоматом +10% до інфляції. Це перемога!
Чи попит впаде, тут бабка надвоє гадала.
Зате попит на готівкову валюту ще більш виросте, заодно і контрабас.
Йдемо в совок семимильними кроками, тавагіщі.
при чому тут совок? Дефіцит бюджету за рахунок чого покривати? Ви ж платити податки не хочете!
А хто хоче? Де ці мазохісти? В сліпих трастах? В Омані?
О любитель податків платити знайшовся.
Звичайно, що ще більшими податками наповнювати бюджет:
Щоб корова менше їла і більше давала молока її потрібно менше годувати і більше доїти.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 03 сер, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:07
Мы с раши смеёмся, что они не видели в жизни стиральных машин, но +10, плюс инфляция, падение курса и т.д., то мы тоже превратимся в дикарей.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 03 сер, 2022 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:07
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