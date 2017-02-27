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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9809981098119812>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:10

  bamper написав:
  Victor8 написав:Это автоматически снизит спрос на валюту минимум на 10%. Некоторые сферы импорта (не критического уровня) это сразу почувствуют.
Плюс этот налог, как я понял, запланирован сразу на конвертацию (т.е. покупку) валюты. :roll:

нічого "автоматично" не знизиться. ви просто "автоматично" будете на 10% більше платити за всі товари.
25% падіння на курсі + 25% інфляція+ 10% додатковий податок
відчуваєте покращення?

Это, если будет из чего платить эти дополнительные +10%.
А если не будет из чего платить эти дополнительные +10% - то тогда что-то покупать не буду / не будем (то, без чего можно обойтись).
А на критические группы (бензин, газ и т.д.) конечно будет +10%, но тут только экономия спасет, если получится... :|
В общем, печально все это... :(
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:10

  jr_diava88 написав:
  edvardd написав:Запорожье 40,30/41,20

подскажи, если в курсе, где обычно самые лучшие курсы по Запорожью? В последнее время брал между украиной и маяковского в подвальчике или в пумбе. Может есть где-то получше?

обычно евроломбард, Соборный, 87В, но в последнее время, возможны варианты, надо проспект сканировать...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:10

  ScaryBee написав:
  konstantin kirovograd написав:это наверное коснётся покупок на алиекспресс,ебей.Той же рекламы в Гугл.
Если это про бытовую технику и авто в салоны то это +10 к их цене.
Что их толкает к принятию таких решений я не могу обьяснить.
То полгода озолачивали карточных туристов,прокрутчиков бинансов то теперь такие драконовские меры.

скоріш за все тільки тих товарів і послуг, які підлягали оподаткуванню.
  flyman написав:Автоматом +10% до інфляції. Це перемога!
Чи попит впаде, тут бабка надвоє гадала.
Зате попит на готівкову валюту ще більш виросте, заодно і контрабас.
Йдемо в совок семимильними кроками, тавагіщі.

при чому тут совок? Дефіцит бюджету за рахунок чого покривати? Ви ж платити податки не хочете!

Хотят. Тут проблема в том, что всех, кто хоть какие-то налоги платить может -- гонят на фронт.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:10

  samvexler написав:завтра 38 буде


у меня начался насмарк, главное, что бы он прошёл, когда курс будет максимум неделю 37 -37, 5 и откупится на все, что зайдет от партнёров.))
Потом осень и тоска, за окном курс 45 и воспоминания про 28, 33, 35, 37((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 03 сер, 2022 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:10

  bamper написав:
  Victor8 написав:Это автоматически снизит спрос на валюту минимум на 10%. Некоторые сферы импорта (не критического уровня) это сразу почувствуют.
Плюс этот налог, как я понял, запланирован сразу на конвертацию (т.е. покупку) валюты. :roll:

нічого "автоматично" не знизиться. ви просто "автоматично" будете на 10% більше платити за всі товари.
25% падіння на курсі + 25% інфляція+ 10% додатковий податок
відчуваєте покращення?

Это, если будет из чего платить эти дополнительные +10%.
А если не будет из чего платить эти дополнительные +10% - то тогда что-то покупать не буду / не будем (то, без чего можно обойтись).
А на критические группы (бензин, газ и т.д.) конечно будет +10%, но тут только экономия спасет, если получится... :|
В общем, печально все это... :(
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:14

  ScaryBee написав:Ви ж платити податки не хочете!

не судіть про всіх по собі
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:14

  Victor8 написав:А мы знаем, что происходит, когда сокращается потребление - ничего хорошего...

Да знаємо, був тут один експерементатор, хлопчик хлопнув курс в 3.5 рази майже на рівному місці і не треба було ніяких додаткових 10%, еквілібріріум куруюча цим геноцидом зловила, для неї він закінчився в Лондоні, а для більшості 15-17-ті роки були дуже злиденними і важкими.

По курсу, знову провели операцію "олень не женись за ягелем коли іде велика гра", як казав ДС працює курсова пила, два або три кроки наверх, один вниз.
Ми по гривні або дві в місяць добавляємо\девальвуємо.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:22

  ScaryBee написав:
  flyman написав:Автоматом +10% до інфляції. Це перемога!
Чи попит впаде, тут бабка надвоє гадала.
Зате попит на готівкову валюту ще більш виросте, заодно і контрабас.
Йдемо в совок семимильними кроками, тавагіщі.

при чому тут совок? Дефіцит бюджету за рахунок чого покривати? Ви ж платити податки не хочете!

Аха. 4-разове харчування бюджету, коли ПДВ з кожного чіха - це ж не податок.
Даність.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:23

  Xenon написав:
В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.

«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».


Это фактически девальвация на 10%. Видимо, дела совсем плохи.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:27

  Игорь Алексеевич написав:Мы с раши смеёмся, что они не видели в жизни стиральных машин, но +10, плюс инфляция, падение курса и т.д., то мы тоже превратимся в дикарей. :(

Ну так с чего еще доить? Своих товаров то фактически нет. Только и доить то уже особо некого.
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