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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9810981198129813>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів зерна під час блокади портів
Посадовця затримали "на гарячому". Зокрема, лише з одного митного брокера він вимагав 154 тисячі грн за видачу 15 сертифікатів та безперешкодне оформлення авто з зерновими.

війна війною, а побори за розкладом...
це вам не нові податки вводити
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Предлагаю дождаться подробностей по новому налогу. Кроме слов нардепа, ничего найти не могу. Может, просто пушку пустил, реакцию оценить.
К тому же, категорически против будет МВФ и прочие доноры. Кто-то когда-то уже пытался ввести небольшой валютообменный налог, быстро отменили
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:45

  bamper написав:
  ScaryBee написав:Ви ж платити податки не хочете!

не судіть про всіх по собі

не я ж оце скиглю:
  bamper написав:25% падіння на курсі + 25% інфляція+ 10% додатковий податок
відчуваєте покращення?

непрофесійність
відчуття безнаказоності
безвідповідальність за свої дії

ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:49

  ScaryBee написав:
  bamper написав:
  ScaryBee написав:Ви ж платити податки не хочете!

не судіть про всіх по собі

не я ж оце скиглю:
  bamper написав:25% падіння на курсі + 25% інфляція+ 10% додатковий податок
відчуваєте покращення?

непрофесійність
відчуття безнаказоності
безвідповідальність за свої дії


приведіть приклади:
- професійності
- відповідальності,
- карності.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:53

  _hunter написав:Хотят. Тут проблема в том, что всех, кто хоть какие-то налоги платить может -- гонят на фронт.

ніхто нікого не гонить. В центрі Києва в рестиках ніде сісти через чоловіків призовної зовнішності.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:56

  ScaryBee написав:не я ж оце скиглю:

якщо вказав щось неправдиве, будь-ласка, аргументовано вкажіть на це.
до речі, плачу податки і маю право запитувати що на мої кошти робиться.
якщо факти для вас скглення, то мені вас дуже жаль.
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:00

  ScaryBee написав:
  _hunter написав:Хотят. Тут проблема в том, что всех, кто хоть какие-то налоги платить может -- гонят на фронт.

ніхто нікого не гонить. В центрі Києва в рестиках ніде сісти через чоловіків призовної зовнішності.

то безробітні :lol: вони податки не платять :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:00

  samvexler написав:завтра 38 буде
Не буде//)
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:13

  bamper написав:
  ScaryBee написав:не я ж оце скиглю:

якщо вказав щось неправдиве, будь-ласка, аргументовано вкажіть на це.
до речі, плачу податки і маю право запитувати що на мої кошти робиться.
фінансується армія. Так, в країні іде війна і витрати дещо перевищують ті, що були до війни.
  bamper написав:якщо факти для вас скглення, то мені вас дуже жаль.

25+25+10 - це виключно маніпуляція цифрами. З якого переляку їх треба додавати?
І навіть якщо треба, то чому ви вважаєте, що під час війни мають бути інші цифри? Ідіть в уряд/НБУ, покажіть, як треба стримувати курс і інфляцію і збирати податки.
А оця писанина про непрофіесійність - ніщо інше як скиглення бабок на лавочці. Молодість пройшла, залишилися болячки, хлопці за тобою не бігають, пенсія мала, а вони по рестиках.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:29

  ScaryBee написав:
  bamper написав:
  ScaryBee написав:не я ж оце скиглю:

якщо вказав щось неправдиве, будь-ласка, аргументовано вкажіть на це.
до речі, плачу податки і маю право запитувати що на мої кошти робиться.
фінансується армія. Так, в країні іде війна і витрати дещо перевищують ті, що були до війни.
  bamper написав:якщо факти для вас скглення, то мені вас дуже жаль.

25+25+10 - це виключно маніпуляція цифрами. З якого переляку їх треба додавати?
І навіть якщо треба, то чому ви вважаєте, що під час війни мають бути інші цифри? Ідіть в уряд/НБУ, покажіть, як треба стримувати курс і інфляцію і збирати податки.
А оця писанина про непрофіесійність - ніщо інше як скиглення бабок на лавочці. Молодість пройшла, залишилися болячки, хлопці за тобою не бігають, пенсія мала, а вони по рестиках.

геніальне рішення зняти мита, а потім, аааааааа пустий бюджет добавити ще більше чим було,
"крічєалі жєнщіни ура і в воздух чєпчікі бросалі"
flyman
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