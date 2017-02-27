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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:28
ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів зерна під час блокади портів
Посадовця затримали "на гарячому". Зокрема, лише з одного митного брокера він вимагав 154 тисячі грн за видачу 15 сертифікатів та безперешкодне оформлення авто з зерновими.
війна війною, а побори за розкладом...
це вам не нові податки вводити
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bamper
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:30
Предлагаю дождаться подробностей по новому налогу. Кроме слов нардепа, ничего найти не могу. Может, просто пушку пустил, реакцию оценить.
К тому же, категорически против будет МВФ и прочие доноры. Кто-то когда-то уже пытался ввести небольшой валютообменный налог, быстро отменили
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sequence
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:45
bamper написав: ScaryBee написав:
Ви ж платити податки не хочете!
не судіть про всіх по собі
не я ж оце скиглю:
bamper написав:
25% падіння на курсі + 25% інфляція+ 10% додатковий податок
відчуваєте покращення?
непрофесійність
відчуття безнаказоності
безвідповідальність за свої дії
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ScaryBee
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:49
ScaryBee написав: bamper написав: ScaryBee написав:
Ви ж платити податки не хочете!
не судіть про всіх по собі
не я ж оце скиглю:
bamper написав:
25% падіння на курсі + 25% інфляція+ 10% додатковий податок
відчуваєте покращення?
непрофесійність
відчуття безнаказоності
безвідповідальність за свої дії
приведіть приклади:
- професійності
- відповідальності,
- карності.
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flyman
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:53
_hunter написав:
Хотят. Тут проблема в том, что всех, кто хоть какие-то налоги платить может -- гонят на фронт.
ніхто нікого не гонить. В центрі Києва в рестиках ніде сісти через чоловіків призовної зовнішності.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:56
ScaryBee написав:
не я ж оце скиглю:
якщо вказав щось неправдиве, будь-ласка, аргументовано вкажіть на це.
до речі, плачу податки і маю право запитувати що на мої кошти робиться.
якщо факти для вас скглення, то мені вас дуже жаль.
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bamper
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Додано: Сер 03 сер, 2022 17:00
ScaryBee написав: _hunter написав:
Хотят. Тут проблема в том, что всех, кто хоть какие-то налоги платить может -- гонят на фронт.
ніхто нікого не гонить. В центрі Києва в рестиках ніде сісти через чоловіків призовної зовнішності.
то безробітні
вони податки не платять
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Додано: Сер 03 сер, 2022 17:00
samvexler написав:
завтра 38 буде
Не буде//)
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Додано: Сер 03 сер, 2022 17:13
bamper написав: ScaryBee написав:
не я ж оце скиглю:
якщо вказав щось неправдиве, будь-ласка, аргументовано вкажіть на це.
до речі, плачу податки і маю право запитувати що на мої кошти робиться
.
фінансується армія. Так, в країні іде війна і витрати дещо перевищують ті, що були до війни.
bamper написав:
якщо факти для вас скглення, то мені вас дуже жаль.
25+25+10 - це виключно маніпуляція цифрами. З якого переляку їх треба додавати?
І навіть якщо треба, то чому ви вважаєте, що під час війни мають бути інші цифри? Ідіть в уряд/НБУ, покажіть, як треба стримувати курс і інфляцію і збирати податки.
А оця писанина про непрофіесійність - ніщо інше як скиглення бабок на лавочці. Молодість пройшла, залишилися болячки, хлопці за тобою не бігають, пенсія мала, а вони по рестиках.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 17:29
ScaryBee написав: bamper написав: ScaryBee написав:
не я ж оце скиглю:
якщо вказав щось неправдиве, будь-ласка, аргументовано вкажіть на це.
до речі, плачу податки і маю право запитувати що на мої кошти робиться
.
фінансується армія. Так, в країні іде війна і витрати дещо перевищують ті, що були до війни.
bamper написав:
якщо факти для вас скглення, то мені вас дуже жаль.
25+25+10 - це виключно маніпуляція цифрами. З якого переляку їх треба додавати?
І навіть якщо треба, то чому ви вважаєте, що під час війни мають бути інші цифри? Ідіть в уряд/НБУ, покажіть, як треба стримувати курс і інфляцію і збирати податки.
А оця писанина про непрофіесійність - ніщо інше як скиглення бабок на лавочці. Молодість пройшла, залишилися болячки, хлопці за тобою не бігають, пенсія мала, а вони по рестиках.
геніальне рішення зняти мита, а потім, аааааааа пустий бюджет добавити ще більше чим було,
"крічєалі жєнщіни ура і в воздух чєпчікі бросалі"
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