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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9810981198129813
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:35

  asti написав:
  samvexler написав:завтра 38 буде
Не буде//)
На прием пару часов - возможно, потом отскочим до 39-39,2
на отдачу, затем снова плавно пойдем вниз//)
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:37

  ScaryBee написав:З якого переляку їх треба додавати?
І навіть якщо треба, то чому ви вважаєте, що під час війни мають бути інші цифри

то треба чи не треба? :lol: чи у вас на будь який варіант є "аргумент"?
bamper
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  #<1 ... 9810981198129813
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