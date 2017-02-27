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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:35
asti написав: samvexler написав:
завтра 38 буде
Не буде//)
На прием пару часов - возможно, потом отскочим до 39-39,2
на отдачу, затем снова плавно пойдем вниз//)
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Додано: Сер 03 сер, 2022 17:37
ScaryBee написав:
З якого переляку їх треба додавати?
І навіть якщо треба, то чому ви вважаєте, що під час війни мають бути інші цифри
то треба чи не треба?
чи у вас на будь який варіант є "аргумент"?
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bamper
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Додано: Сер 03 сер, 2022 18:45
bamper написав: ScaryBee написав:
З якого переляку їх треба додавати?
І навіть якщо треба, то чому ви вважаєте, що під час війни мають бути інші цифри
то треба чи не треба?
чи у вас на будь який варіант є "аргумент"?
Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.
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копейка
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Додано: Сер 03 сер, 2022 18:55
Валютний ринок в контексті ДС
я всё ещё жду новостей от привата
Тогда будет локальное дно около 37,5-38
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:09
нафта $91.2 за барель
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flyman
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2
Додано: Сер 03 сер, 2022 19:14
копейка написав: bamper написав: ScaryBee написав:
З якого переляку їх треба додавати?
І навіть якщо треба, то чому ви вважаєте, що під час війни мають бути інші цифри
то треба чи не треба?
чи у вас на будь який варіант є "аргумент"?
Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.
жив в місті - просив місто зробити 20 метрів тротуару (через звернення). відповіли: не закладено в бюджеті. прочекав 5 років. переїхав за місто. звертався до місцевого голови три роки зробити дорогу\освітлення. відповідь: не на часі, кошти вже розписані. а наступний рік вибори, йому не цікаво. чекаю четвертий рік. податки як платив так я плачу кожен місяць...
в мерів\голів нові бізнеса, будинки... а людям не на часі, немає коштів... ну ну...
революція, криза, війна... життя не на часі...
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:16
flyman написав:
геніальне рішення зняти мита, а потім, аааааааа пустий бюджет добавити ще більше чим було,
"крічєалі жєнщіни ура і в воздух чєпчікі бросалі"
рішення приймалися оперативні і з благими намірами, ви самі це прекрасно знаєте.
Але ж серед українців є хохли, які залізуть на голову і ноги звісять.
Так, бюджет пустий. Які ваші пропозиції?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:18
bamper написав:
в мерів\голів нові бізнеса, будинки... а людям не на часі, немає коштів... ну ну...
революція, криза, війна... життя не на часі...
і хто ж за них голосує?
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ScaryBee
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:20
ScaryBee написав: bamper написав:
в мерів\голів нові бізнеса, будинки... а людям не на часі, немає коштів... ну ну...
революція, криза, війна... життя не на часі...
і хто ж за них голосує?
такі як ви... які не платять податки, і нічого не потребують від влади...
вас влаштовують обіцянки, а потім "не на часі" і треба "трошки потерпіти"...
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:22
phantom_systems написав: Xenon написав:
В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.
«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».
Это фактически девальвация на 10%. Видимо, дела совсем плохи.
Не несіть маячні, девальвація - це девальвація, а податок це податок, він діє поступово але весь термін дії, і тільки на білий імпорт у даному випадку.
Хоча "готуємо закон" - це взагалі ні про що, він може бути зовсім іншим після ухвалення.
Загалом у нас справді зараз сильний перекіс у бік імпорту, не тільки тому що локальний бізнес притих або переїхав, а й тому, що найчастіше імпортувати це тупо дешевше. Можливо така "підтримка" у стилі Трампа і допоможе якось, але знаючи професіоналізм зелених у фіскальній політиці – навряд.
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zerocool
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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