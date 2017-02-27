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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9811981298139814>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:35

  asti написав:
  samvexler написав:завтра 38 буде
Не буде//)
На прием пару часов - возможно, потом отскочим до 39-39,2
на отдачу, затем снова плавно пойдем вниз//)
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:37

  ScaryBee написав:З якого переляку їх треба додавати?
І навіть якщо треба, то чому ви вважаєте, що під час війни мають бути інші цифри

то треба чи не треба? :lol: чи у вас на будь який варіант є "аргумент"?
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:45

  bamper написав:
  ScaryBee написав:З якого переляку їх треба додавати?
І навіть якщо треба, то чому ви вважаєте, що під час війни мають бути інші цифри

то треба чи не треба? :lol: чи у вас на будь який варіант є "аргумент"?

Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:55

Валютний ринок в контексті ДС
я всё ещё жду новостей от привата
Тогда будет локальное дно около 37,5-38
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1
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

нафта $91.2 за барель
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:14

  копейка написав:
  bamper написав:
  ScaryBee написав:З якого переляку їх треба додавати?
І навіть якщо треба, то чому ви вважаєте, що під час війни мають бути інші цифри

то треба чи не треба? :lol: чи у вас на будь який варіант є "аргумент"?

Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.

жив в місті - просив місто зробити 20 метрів тротуару (через звернення). відповіли: не закладено в бюджеті. прочекав 5 років. переїхав за місто. звертався до місцевого голови три роки зробити дорогу\освітлення. відповідь: не на часі, кошти вже розписані. а наступний рік вибори, йому не цікаво. чекаю четвертий рік. податки як платив так я плачу кожен місяць...
в мерів\голів нові бізнеса, будинки... а людям не на часі, немає коштів... ну ну...
революція, криза, війна... життя не на часі...
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:16

  flyman написав:геніальне рішення зняти мита, а потім, аааааааа пустий бюджет добавити ще більше чим було,
"крічєалі жєнщіни ура і в воздух чєпчікі бросалі"

рішення приймалися оперативні і з благими намірами, ви самі це прекрасно знаєте.
Але ж серед українців є хохли, які залізуть на голову і ноги звісять.
Так, бюджет пустий. Які ваші пропозиції?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:18

  bamper написав:в мерів\голів нові бізнеса, будинки... а людям не на часі, немає коштів... ну ну...
революція, криза, війна... життя не на часі...

і хто ж за них голосує?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:20

  ScaryBee написав:
  bamper написав:в мерів\голів нові бізнеса, будинки... а людям не на часі, немає коштів... ну ну...
революція, криза, війна... життя не на часі...

і хто ж за них голосує?

такі як ви... які не платять податки, і нічого не потребують від влади...
вас влаштовують обіцянки, а потім "не на часі" і треба "трошки потерпіти"...
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:22

  phantom_systems написав:
  Xenon написав:
В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.

«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».


Это фактически девальвация на 10%. Видимо, дела совсем плохи.


Не несіть маячні, девальвація - це девальвація, а податок це податок, він діє поступово але весь термін дії, і тільки на білий імпорт у даному випадку.

Хоча "готуємо закон" - це взагалі ні про що, він може бути зовсім іншим після ухвалення.
Загалом у нас справді зараз сильний перекіс у бік імпорту, не тільки тому що локальний бізнес притих або переїхав, а й тому, що найчастіше імпортувати це тупо дешевше. Можливо така "підтримка" у стилі Трампа і допоможе якось, але знаючи професіоналізм зелених у фіскальній політиці – навряд.
zerocool
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