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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9811981298139814
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

вчера HR больших фин организаций(критической инфраструктуры) получили целые пачки повесток.
вызывают всех. даже тех кто не подлежит мобилизации.
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"веселая" осень впереди будет
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:24

  копейка написав:Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.

ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:33

Олежан
а які в нас фінорганізації є критичною інфраструктурою?
andrey171213
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:35

ScaryBee
Пенсіонерів на харчування з мусорних баків перевести, хай чекають поки капітал попре
andrey171213
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:41

  ScaryBee написав:
  копейка написав:Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.

ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?

мільйон туди, мільйон сюди... :lol: реформа податкової? не на часі... реформа митниці? не на часі...

Ошибка для государства на 166 миллионов гривен - более 25 000 украинцев случайно получили помощь по программе «єПідтримка»

«Было выявлено 25 524 человека, являющихся работниками бюджетных учреждений, которые не имели права на получение соответствующей помощи», – рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По состоянию на 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики уже возвращено около 12 млн грн.
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:42

  andrey171213 написав:Олежан
а які в нас фінорганізації є критичною інфраструктурою?

банки, страховые компании
Олежан
 
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