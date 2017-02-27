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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 19:24
вчера HR больших фин организаций(критической инфраструктуры) получили целые пачки повесток.
вызывают всех. даже тех кто не подлежит мобилизации.
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"веселая" осень впереди будет
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Олежан
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:24
копейка написав:
Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.
ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
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ScaryBee
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:33
Олежан
а які в нас фінорганізації є критичною інфраструктурою?
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andrey171213
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:35
ScaryBee
Пенсіонерів на харчування з мусорних баків перевести, хай чекають поки капітал попре
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andrey171213
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:41
ScaryBee написав: копейка написав:
Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.
ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
мільйон туди, мільйон сюди...
реформа податкової? не на часі... реформа митниці? не на часі...
Ошибка для государства на 166 миллионов гривен - более 25 000 украинцев случайно получили помощь по программе «єПідтримка»
«Было выявлено 25 524 человека, являющихся работниками бюджетных учреждений, которые не имели права на получение соответствующей помощи», – рассказал министр финансов Сергей Марченко.
По состоянию на 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики уже возвращено около 12 млн грн.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:42
andrey171213 написав:Олежан
а які в нас фінорганізації є критичною інфраструктурою?
банки, страховые компании
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Олежан
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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