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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9812981398149815>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:24

  копейка написав:Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.

ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:35

ScaryBee
Пенсіонерів на харчування з мусорних баків перевести, хай чекають поки капітал попре
andrey171213
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:41

  ScaryBee написав:
  копейка написав:Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.

ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?

мільйон туди, мільйон сюди... :lol: реформа податкової? не на часі... реформа митниці? не на часі...

Ошибка для государства на 166 миллионов гривен - более 25 000 украинцев случайно получили помощь по программе «єПідтримка»

«Было выявлено 25 524 человека, являющихся работниками бюджетных учреждений, которые не имели права на получение соответствующей помощи», – рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По состоянию на 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики уже возвращено около 12 млн грн.

здогадайтесь з трьох разів чи когось звільнили за втрату 150 млн грн...
Востаннє редагувалось bamper в Сер 03 сер, 2022 19:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:04

  ScaryBee написав:
  копейка написав:Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.

ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?

На вскидку, уменьшить на неэффективные - НАЗК, САП, НАБУ...
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:23

  andrey171213 написав:ScaryBee
Пенсіонерів на харчування з мусорних баків перевести, хай чекають поки капітал попре

Це вже досягнуто – ви запізнилися із новаторством.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:26

  asti написав:На прием пару часов - возможно, потом отскочим до 39-39,2
на отдачу, затем снова плавно пойдем вниз//)


телеграм бот каждый час обновляет курс (вчера было раз в день)

на момент 38,0-38,8
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:49

  prodigy написав:
  asti написав:На прием пару часов - возможно, потом отскочим до 39-39,2
на отдачу, затем снова плавно пойдем вниз//)

телеграм бот каждый час обновляет курс (вчера было раз в день)
на момент 38,0-38,8

Я сегодня сдавал в Укргазбанк по 39,5
А что за бот?
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:04

  копейка написав:
  ScaryBee написав:
  копейка написав:Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.

ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?

На вскидку, уменьшить на неэффективные - НАЗК, САП, НАБУ...

1) НАЗК, САП, НАБУ створені за сприяння нашої метрополії для контролю за місцевих олігархатом, так що ви не цей... не розкатуйте губу.
2) яку це дасть економію бюджету?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:11

  flyman написав:нафта $91.2 за барель


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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:12

  bamper написав:
  ScaryBee написав:ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?

мільйон туди, мільйон сюди... :lol: реформа податкової? не на часі... реформа митниці? не на часі...

то я вам підкажу. У 2021 році видатки ПФ склали 520 млрд грн з урахуванням дефіциту 200 млрд.
І ви там говорили про непрофесіоналізм, то пенсіонери, не зважаючи на війну, свої пенсії отримують.
ScaryBee
 
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