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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 19:24
копейка написав:
Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.
ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
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ScaryBee
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:35
ScaryBee
Пенсіонерів на харчування з мусорних баків перевести, хай чекають поки капітал попре
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andrey171213
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:41
ScaryBee написав: копейка написав:
Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.
ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
мільйон туди, мільйон сюди...
реформа податкової? не на часі... реформа митниці? не на часі...
Ошибка для государства на 166 миллионов гривен - более 25 000 украинцев случайно получили помощь по программе «єПідтримка»
«Было выявлено 25 524 человека, являющихся работниками бюджетных учреждений, которые не имели права на получение соответствующей помощи», – рассказал министр финансов Сергей Марченко.
По состоянию на 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики уже возвращено около 12 млн грн.
здогадайтесь з трьох разів чи когось звільнили за втрату 150 млн грн...
Востаннє редагувалось bamper
в Сер 03 сер, 2022 19:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 20:04
ScaryBee написав: копейка написав:
Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.
ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
На вскидку, уменьшить на неэффективные - НАЗК, САП, НАБУ...
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Додано: Сер 03 сер, 2022 20:23
andrey171213 написав:ScaryBee
Пенсіонерів на харчування з мусорних баків перевести, хай чекають поки капітал попре
Це вже досягнуто – ви запізнилися із новаторством.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 20:26
asti написав:
На прием пару часов - возможно, потом отскочим до 39-39,2
на отдачу, затем снова плавно пойдем вниз//)
телеграм бот каждый час обновляет курс (вчера было раз в день)
на момент 38,0-38,8
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Додано: Сер 03 сер, 2022 20:49
prodigy написав: asti написав:
На прием пару часов - возможно, потом отскочим до 39-39,2
на отдачу, затем снова плавно пойдем вниз//)
телеграм бот каждый час обновляет курс (вчера было раз в день)
на момент 38,0-38,8
Я сегодня сдавал в Укргазбанк по 39,5
А что за бот?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 21:04
копейка написав: ScaryBee написав: копейка написав:
Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.
ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
На вскидку, уменьшить на неэффективные - НАЗК, САП, НАБУ...
1) НАЗК, САП, НАБУ створені за сприяння нашої метрополії для контролю за місцевих олігархатом, так що ви не цей... не розкатуйте губу.
2) яку це дасть економію бюджету?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 21:11
flyman написав:
нафта $91.2 за барель
90.80
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Додано: Сер 03 сер, 2022 21:12
bamper написав: ScaryBee написав:
ну ви бачили які доходи і видатки бюджету
були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
мільйон туди, мільйон сюди...
реформа податкової? не на часі... реформа митниці? не на часі...
то я вам підкажу. У 2021 році видатки ПФ склали 520 млрд грн з урахуванням дефіциту 200 млрд.
І ви там говорили про непрофесіоналізм, то пенсіонери, не зважаючи на війну, свої пенсії отримують.
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