ScaryBee написав:ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
мільйон туди, мільйон сюди... реформа податкової? не на часі... реформа митниці? не на часі...
то я вам підкажу. У 2021 році видатки ПФ склали 520 млрд грн з урахуванням дефіциту 200 млрд. І ви там говорили про непрофесіоналізм, то пенсіонери, не зважаючи на війну, свої пенсії отримують.
ну якщо сотні мільйонів витрачати направо та наліво без контролю та без відповідальності то дефіцит буде більше... а вихвалятись пенсіями, коли половина пенсіонерів отримують $100 це звісно велике досягнення наших професіоналів! ви хоча б перечитуйте ту нісенітницю яку пишете...
bamper а загальні видатки 1400 млрд. В інтернетах можете знайти, як були розподілені решта 900 млрд. А також за рахунок яких надходжень збираються ці 1400 млрд. То ж якщо ви не будете, як бабця на лавці, а візьмете калькулятор і порахуєте, то зрозумієте, що нісенитницю городите ви.
копейка написав:На вскидку, уменьшить на неэффективные - НАЗК, САП, НАБУ...
1) НАЗК, САП, НАБУ створені за сприяння нашої метрополії для контролю за місцевих олігархатом, так що ви не цей... не розкатуйте губу. 2) яку це дасть економію бюджету?
2) З 2015 року в Україні створено 6 антикорупційних органів. За 6 років на 6 антикорупційних органів витрати держбюджету становитимуть 10,7 млрд грн. 1) За даними Держказначейства, за перший квартал 2020 року до бюджету від боротьби з корупцією надійшло 14 284,45 грн ($515). Прямо як у економічних розрахунках у блозі : https://fi202x.blogspot.com/2022/07/2-2022.html