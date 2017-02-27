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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9812981398149815
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:20

  ScaryBee написав:
  bamper написав:
  ScaryBee написав:ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?

мільйон туди, мільйон сюди... :lol: реформа податкової? не на часі... реформа митниці? не на часі...

то я вам підкажу. У 2021 році видатки ПФ склали 520 млрд грн з урахуванням дефіциту 200 млрд.
І ви там говорили про непрофесіоналізм, то пенсіонери, не зважаючи на війну, свої пенсії отримують.

ну якщо сотні мільйонів витрачати направо та наліво без контролю та без відповідальності то дефіцит буде більше...
а вихвалятись пенсіями, коли половина пенсіонерів отримують $100 це звісно велике досягнення наших професіоналів! ви хоча б перечитуйте ту нісенітницю яку пишете...
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:31

bamper а загальні видатки 1400 млрд. В інтернетах можете знайти, як були розподілені решта 900 млрд. А також за рахунок яких надходжень збираються ці 1400 млрд.
То ж якщо ви не будете, як бабця на лавці, а візьмете калькулятор і порахуєте, то зрозумієте, що нісенитницю городите ви.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 22:23

  ScaryBee написав:
  копейка написав:На вскидку, уменьшить на неэффективные - НАЗК, САП, НАБУ...

1) НАЗК, САП, НАБУ створені за сприяння нашої метрополії для контролю за місцевих олігархатом, так що ви не цей... не розкатуйте губу.
2) яку це дасть економію бюджету?

2) З 2015 року в Україні створено 6 антикорупційних органів. За 6 років на 6 антикорупційних органів витрати держбюджету становитимуть 10,7 млрд грн.
1) За даними Держказначейства, за перший квартал 2020 року до бюджету від боротьби з корупцією надійшло 14 284,45 грн ($515). Прямо як у економічних розрахунках у блозі : https://fi202x.blogspot.com/2022/07/2-2022.html
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 22:45

  копейка написав:1) За даними Держказначейства, за перший квартал 2020 року до бюджету від боротьби з корупцією надійшло 14 284,45 грн ($515).

И о чём это говорит? НАБУ и компания, вроде, задуманы не как рекетиры, чтобы их по сборам оценивать.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 22:55

  moveton написав:
  копейка написав:1) За даними Держказначейства, за перший квартал 2020 року до бюджету від боротьби з корупцією надійшло 14 284,45 грн ($515).

И о чём это говорит? НАБУ и компания, вроде, задуманы не как рекетиры, чтобы их по сборам оценивать.

Ух ты, неплохая позиция. А почем их надобно оценивать по Вашему мнению?
Далеко с ней можно зайти, но не туда. Но достаточно прочитать обязанности к примеру - НАБУ.
п.с. А в остальном, как плательщик налогов, вполне можете отстаивать ее даже для использования своих налогов при оплате представителями структур посещения даже маникюрных салонов.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 23:13

  копейка написав:Ух ты, неплохая позиция. Далеко с ней можно зайти, но не туда.
А почем их надобно оценивать по Вашему мнению?

Вроде, как не секрет: по предотвращённому потенциальному ущербу. Если инспектор ДПС не собирает штрафов в размере хотя бы своей зарплаты - это не значит, что его нужно гнать. Скорее наоборот: если стабильно собирает, значит с системой что-то не так. А если сисадмин на работе в основном в игрушки режется, но всё работает, то он зарплату получает заслуженно, а не дармоед. Хотя да, считатели только фактически потраченных/полученных денег часто с этим не согласны.

  копейка написав:Но достаточно прочитать обязанности к примеру - НАБУ.

А где можно почитать про обязанность НАБУ собирать штрафов не меньше, чем на самокупаемость?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 00:24

  bamper написав:
Ошибка для государства на 166 миллионов гривен - более 25 000 украинцев случайно получили помощь по программе «єПідтримка»
«Было выявлено 25 524 человека, являющихся работниками бюджетных учреждений, которые не имели права на получение соответствующей помощи», – рассказал министр финансов Сергей Марченко.
По состоянию на 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики уже возвращено около 12 млн грн.

здогадайтесь з трьох разів чи когось звільнили за втрату 150 млн грн...

Знаю ФОПа, который одновременно работает в госНИИ и получил эти 6500.
Непонятно, как толковать такой кейс.
Starikan
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