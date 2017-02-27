ScaryBee написав:ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
мільйон туди, мільйон сюди... реформа податкової? не на часі... реформа митниці? не на часі...
то я вам підкажу. У 2021 році видатки ПФ склали 520 млрд грн з урахуванням дефіциту 200 млрд. І ви там говорили про непрофесіоналізм, то пенсіонери, не зважаючи на війну, свої пенсії отримують.
ну якщо сотні мільйонів витрачати направо та наліво без контролю та без відповідальності то дефіцит буде більше... а вихвалятись пенсіями, коли половина пенсіонерів отримують $100 це звісно велике досягнення наших професіоналів! ви хоча б перечитуйте ту нісенітницю яку пишете...
bamper а загальні видатки 1400 млрд. В інтернетах можете знайти, як були розподілені решта 900 млрд. А також за рахунок яких надходжень збираються ці 1400 млрд. То ж якщо ви не будете, як бабця на лавці, а візьмете калькулятор і порахуєте, то зрозумієте, що нісенитницю городите ви.
копейка написав:На вскидку, уменьшить на неэффективные - НАЗК, САП, НАБУ...
1) НАЗК, САП, НАБУ створені за сприяння нашої метрополії для контролю за місцевих олігархатом, так що ви не цей... не розкатуйте губу. 2) яку це дасть економію бюджету?
2) З 2015 року в Україні створено 6 антикорупційних органів. За 6 років на 6 антикорупційних органів витрати держбюджету становитимуть 10,7 млрд грн. 1) За даними Держказначейства, за перший квартал 2020 року до бюджету від боротьби з корупцією надійшло 14 284,45 грн ($515). Прямо як у економічних розрахунках у блозі : https://fi202x.blogspot.com/2022/07/2-2022.html
копейка написав:1) За даними Держказначейства, за перший квартал 2020 року до бюджету від боротьби з корупцією надійшло 14 284,45 грн ($515).
И о чём это говорит? НАБУ и компания, вроде, задуманы не как рекетиры, чтобы их по сборам оценивать.
Ух ты, неплохая позиция. А почем их надобно оценивать по Вашему мнению? Далеко с ней можно зайти, но не туда. Но достаточно прочитать обязанности к примеру - НАБУ. п.с. А в остальном, как плательщик налогов, вполне можете отстаивать ее даже для использования своих налогов при оплате представителями структур посещения даже маникюрных салонов.
копейка написав:Ух ты, неплохая позиция. Далеко с ней можно зайти, но не туда. А почем их надобно оценивать по Вашему мнению?
Вроде, как не секрет: по предотвращённому потенциальному ущербу. Если инспектор ДПС не собирает штрафов в размере хотя бы своей зарплаты - это не значит, что его нужно гнать. Скорее наоборот: если стабильно собирает, значит с системой что-то не так. А если сисадмин на работе в основном в игрушки режется, но всё работает, то он зарплату получает заслуженно, а не дармоед. Хотя да, считатели только фактически потраченных/полученных денег часто с этим не согласны.
копейка написав:Но достаточно прочитать обязанности к примеру - НАБУ.
А где можно почитать про обязанность НАБУ собирать штрафов не меньше, чем на самокупаемость?
Ошибка для государства на 166 миллионов гривен - более 25 000 украинцев случайно получили помощь по программе «єПідтримка» «Было выявлено 25 524 человека, являющихся работниками бюджетных учреждений, которые не имели права на получение соответствующей помощи», – рассказал министр финансов Сергей Марченко. По состоянию на 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики уже возвращено около 12 млн грн.
здогадайтесь з трьох разів чи когось звільнили за втрату 150 млн грн...
Знаю ФОПа, который одновременно работает в госНИИ и получил эти 6500. Непонятно, как толковать такой кейс.