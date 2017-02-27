Додано: Сер 03 сер, 2022 23:13

копейка написав: Ух ты, неплохая позиция. Далеко с ней можно зайти, но не туда.

А почем их надобно оценивать по Вашему мнению? Ух ты, неплохая позиция. Далеко с ней можно зайти, но не туда.А почем их надобно оценивать по Вашему мнению?

копейка написав: Но достаточно прочитать обязанности к примеру - НАБУ. Но достаточно прочитать обязанности к примеру - НАБУ.

Вроде, как не секрет: по предотвращённому потенциальному ущербу. Если инспектор ДПС не собирает штрафов в размере хотя бы своей зарплаты - это не значит, что его нужно гнать. Скорее наоборот: если стабильно собирает, значит с системой что-то не так. А если сисадмин на работе в основном в игрушки режется, но всё работает, то он зарплату получает заслуженно, а не дармоед. Хотя да, считатели только фактически потраченных/полученных денег часто с этим не согласны.А где можно почитать про обязанность НАБУ собирать штрафов не меньше, чем на самокупаемость?