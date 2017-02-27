|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 19:24
копейка написав:
Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.
ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 сер, 2022 19:41
ScaryBee написав: копейка написав:
Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.
ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
мільйон туди, мільйон сюди...
реформа податкової? не на часі... реформа митниці? не на часі...
Ошибка для государства на 166 миллионов гривен - более 25 000 украинцев случайно получили помощь по программе «єПідтримка»
«Было выявлено 25 524 человека, являющихся работниками бюджетных учреждений, которые не имели права на получение соответствующей помощи», – рассказал министр финансов Сергей Марченко.
По состоянию на 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики уже возвращено около 12 млн грн.
здогадайтесь з трьох разів чи когось звільнили за втрату 150 млн грн...
Востаннє редагувалось bamper
в Сер 03 сер, 2022 19:49, всього редагувалось 2 разів.
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4505
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1656 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 сер, 2022 20:04
ScaryBee написав: копейка написав:
Був би і добрий аргумент, якби до війни податки зменшилися і капітал так і попер сюди, але ні. Тож валити на війну єдиний, доречний аргумент.
А потім ...після війни, не так багато після війни, ще не на часі...вже все все розписано.
ну ви бачили які доходи і видатки бюджету були (до війни)? Що саме ви пропонуєте скоротити і чим заповнити?
На вскидку, уменьшить на неэффективные - НАЗК, САП, НАБУ...
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 369
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 сер, 2022 20:26
asti написав:
На прием пару часов - возможно, потом отскочим до 39-39,2
на отдачу, затем снова плавно пойдем вниз//)
телеграм бот каждый час обновляет курс (вчера было раз в день)
на момент 38,0-38,8
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8287
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3032 раз.
- Подякували: 2974 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 03 сер, 2022 20:49
prodigy написав: asti написав:
На прием пару часов - возможно, потом отскочим до 39-39,2
на отдачу, затем снова плавно пойдем вниз//)
телеграм бот каждый час обновляет курс (вчера было раз в день)
на момент 38,0-38,8
Я сегодня сдавал в Укргазбанк по 39,5
А что за бот?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2855
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 554 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 сер, 2022 21:11
flyman написав:
нафта $91.2 за барель
90.80
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29367
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1416 раз.
- Подякували: 2525 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 03 сер, 2022 21:31
bamper а загальні видатки 1400 млрд. В інтернетах можете знайти, як були розподілені решта 900 млрд. А також за рахунок яких надходжень збираються ці 1400 млрд.
То ж якщо ви не будете, як бабця на лавці, а візьмете калькулятор і порахуєте, то зрозумієте, що нісенитницю городите ви.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 сер, 2022 05:33
Доброе утро. Так ждал интернет. …….ничего интересного на форуме не прочитал .,
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3577
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3733 раз.
- Подякували: 3890 раз.
-
- Профіль
-
2
10
1
Додано: Чет 04 сер, 2022 07:04
По курсу, вважаю буде зупинка, нижче 38.50 на продаж в центрі не підемо...
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12379
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 3408 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Чет 04 сер, 2022 09:16
холява написав:
Доброе утро. Так ждал интернет. …….ничего интересного на форуме не прочитал .,
Ну почему же ничего интересного.
Гривна укрепилась. А это уже немало.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11362
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1529 раз.
- Подякували: 3375 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31001
|33124704
|
|
|1621
|11394044
|
|
|7972
|22536002
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|