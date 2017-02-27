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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9812981398149815
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ScaryBee написав:Але ж серед українців є хохли, які залізуть на голову і ноги звісять.
Так, бюджет пустий. Які ваші пропозиції?

Це йдеться й про можновладців (там українців/х-ів не так густо, до речі) чи тільки про пересічних?
Для точності, бюджет не може бути "пустим" (це фінплан).
По суті, почати можна з "нецільових" витрат. З бюджету та держпідприємств "харчуються" безліч нахабних персонажів.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:40

  somilitark написав:По курсу, вважаю буде зупинка, нижче 38.50 на продаж в центрі не підемо...


Уже подскочила продажа на 0.7-1 грн от утренних уровней.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:04

На чому курс рвонув у гору? Військова зарплата, податкове "покращення", що?
Якщо до курсу купівлі $ на МБ додати 10% податку 36.9343 + 10% = 40,6277 + комісія уповноваженому банку (брокеру) + офіційні податки і супутні витрати... То куди сірий імпортер за $ піде, якщо готівковий нижче?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:14

  vladimir07 написав:
  somilitark написав:По курсу, вважаю буде зупинка, нижче 38.50 на продаж в центрі не підемо...


Уже подскочила продажа на 0.7-1 грн от утренних уровней.

Курсова пила, декілька кроків вверх, тільки один вниз.
Нічого не поробиш, така зараз ситуація.
Але це точно не зрада яка була в 14-15-хх роках, тоді зробили на рівному місці майже в 4 рази і посміхались.
Зараз при таких персонажах в сьогоднішній ситуацвї курс вже був би 200 це мінімум, і якась ліва алкашка втирала про еквілібріріум, який колись складеться.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

по суті вже майже все, що за вчора укріпилось вже відіграли. І це ще навіть не обід.
kryminalist
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:42

  kryminalist написав:по суті вже майже все, що за вчора укріпилось вже відіграли. І це ще навіть не обід.
З обіду - вниз//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:02

Запорожье, Анголенко
39,50/40,00, подросли...
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Востаннє редагувалось edvardd в Чет 04 сер, 2022 11:07, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:03

Вже 40 в обмінках.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

тому що курсова пила ДС:
два кроки вверх, один вниз.
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:12

  somilitark написав:
  vladimir07 написав:
  somilitark написав:По курсу, вважаю буде зупинка, нижче 38.50 на продаж в центрі не підемо...


Уже подскочила продажа на 0.7-1 грн от утренних уровней.

Курсова пила, декілька кроків вверх, тільки один вниз.
Нічого не поробиш, така зараз ситуація.
Але це точно не зрада яка була в 14-15-хх роках, тоді зробили на рівному місці майже в 4 рази і посміхались.
Зараз при таких персонажах в сьогоднішній ситуацвї курс вже був би 200 це мінімум, і якась ліва алкашка втирала про еквілібріріум, який колись складеться.

ви на форумі з 2009 року, але при цьому "забули" про стан банків і стан держави у 2014 році. Я навіть знаю за кого ви голосували)
equinox
 
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