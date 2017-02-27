ScaryBee написав:Але ж серед українців є хохли, які залізуть на голову і ноги звісять. Так, бюджет пустий. Які ваші пропозиції?
Це йдеться й про можновладців (там українців/х-ів не так густо, до речі) чи тільки про пересічних? Для точності, бюджет не може бути "пустим" (це фінплан). По суті, почати можна з "нецільових" витрат. З бюджету та держпідприємств "харчуються" безліч нахабних персонажів.
На чому курс рвонув у гору? Військова зарплата, податкове "покращення", що? Якщо до курсу купівлі $ на МБ додати 10% податку 36.9343 + 10% = 40,6277 + комісія уповноваженому банку (брокеру) + офіційні податки і супутні витрати... То куди сірий імпортер за $ піде, якщо готівковий нижче?
somilitark написав:По курсу, вважаю буде зупинка, нижче 38.50 на продаж в центрі не підемо...
Уже подскочила продажа на 0.7-1 грн от утренних уровней.
Курсова пила, декілька кроків вверх, тільки один вниз. Нічого не поробиш, така зараз ситуація. Але це точно не зрада яка була в 14-15-хх роках, тоді зробили на рівному місці майже в 4 рази і посміхались. Зараз при таких персонажах в сьогоднішній ситуацвї курс вже був би 200 це мінімум, і якась ліва алкашка втирала про еквілібріріум, який колись складеться.
somilitark написав:По курсу, вважаю буде зупинка, нижче 38.50 на продаж в центрі не підемо...
Уже подскочила продажа на 0.7-1 грн от утренних уровней.
Курсова пила, декілька кроків вверх, тільки один вниз. Нічого не поробиш, така зараз ситуація. Але це точно не зрада яка була в 14-15-хх роках, тоді зробили на рівному місці майже в 4 рази і посміхались. Зараз при таких персонажах в сьогоднішній ситуацвї курс вже був би 200 це мінімум, і якась ліва алкашка втирала про еквілібріріум, який колись складеться.
ви на форумі з 2009 року, але при цьому "забули" про стан банків і стан держави у 2014 році. Я навіть знаю за кого ви голосували)